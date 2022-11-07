3 gün arayla katledilen Nuri ve Esra Yıldız'nin çiftinin ailesi 1 yıl sonra cinayet evine girdi: Duvarlara sarılıyorum

İstanbul Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesi, geçen yıl Esenyurt TEM Otoyolu'nda bir otomobilin yandığı ihbarıyla ortaya çıktı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede, koltukta kan izleri fark edildi. Polis, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü'nde bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Sanıkların Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi. Nuri Yıldız'ın yeğenleri, Aleyna, Mühyettin ve Ferhat Yıldız hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası dava açıldı. Mahkeme, Yıldız'ın öldürüldüğü evin, mirasçılarına teslim edilmesine karar verdi.
BELALARINI BULSUNLAR
Geçen gün Avcılar'daki eve giden Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, 389 gün sonra kızının katledildiği yerde konuştu. Evin mühürlü kapısı kırılıp, kilidi değiştirildikten sonra eve giren kadının ayakta zor durduğu gözlendi. Evde dolaşan Dallı, gözyaşları içerisinde kızının eşyalarına ve albümüne baktı. Yasemen Dallı, "Benim yavruma nasıl kıydılar? Bana acıyı yaşattılar. Benim çiçeğimi soldurdular. Allah onların belasını versin" diyerek ağladı. Dallı, evi toparlamaya çalışacağını ve dava sonucuna kadar bekleyeceğini, ardından kiralayarak, gençlere eğitim bursu olarak vereceğini söyledi.