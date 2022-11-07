3 gün arayla katledilen Nuri ve Esra Yıldız'nin çiftinin ailesi 1 yıl sonra cinayet evine girdi: Duvarlara sarılıyorum

İstanbul Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri ve Esra Yıldız çiftinin öldürülmesi, geçen yıl Esenyurt TEM Otoyolu'nda bir otomobilin yandığı ihbarıyla ortaya çıktı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede, koltukta kan izleri fark edildi. Polis, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız'ı boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü'nde bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Sanıkların Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi. Nuri Yıldız'ın yeğenleri, Aleyna, Mühyettin ve Ferhat Yıldız hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası dava açıldı. Mahkeme, Yıldız'ın öldürüldüğü evin, mirasçılarına teslim edilmesine karar verdi.