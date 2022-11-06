2 liseli gencin elektrikli skuterdeki ölümü kahretti! Hız sınırı 70 değil 50 kilometre

Kaza, 22 Ekim gecesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki öğrencilere, Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada Balcı ve Kayahan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Gülmez ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.