2 liseli gencin elektrikli skuterdeki ölümü kahretti! Hız sınırı 70 değil 50 kilometre

Kaza, 22 Ekim gecesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli skutere bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan skuterdeki öğrencilere, Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada Balcı ve Kayahan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Gülmez ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
"80 KİLOMETRE HIZ" İDDİASI
Muhammed Can Gülmez, olay sonrası emniyette verdiği ifadesini mahkemede yineleyerek, "Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halindeydim. Refüjden palmiye ağaçlarının arasında iki şahıs bir anda yola çıktı. Sağa direksiyonu kırdım ancak kaza gerçekleşti, kusurum yoktur" dedi. Gülmez, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.
AVUKATI İTİRAZ ETTİ, MAHKEME REDDETTİ
Antalya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutukluluk kararı verilen Gülmez'in avukatı Şali Arslan, itirazda bulundu. Mahkeme talebi reddederek, Gülmez'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Soruşturma kapsamında bölgedeki mobese ile iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntüleri toplandı. 15 ayrı noktada 30'a yakın kamera, incelemeye alındı.