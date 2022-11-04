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    Yeniden doğdu! 1.5 yaşındaki Zeynep böbrek nakliyle iyileşti

    Zeynep Göçer, böbrek hastalığıyla dünyaya geldi. Doğum gününde annesinden yapılan nakille iyileşti. İşte sizler yurttan ve dünyada derlediğimiz 4 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Yeniden doğdu

    Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa-Filiz Göçer çiftinin kızları Zeynep (4), 1.5 yaşındayken rahatsızlandı. Doğuştan böbrek hastası olduğu ortaya çıktı. Bir süre ilaç tedavisi gördü ancak durumu gittikçe ağırlaştı. Doktorlar, 'Ya nakil olacak ya da diyalize girecek' demesi üzerine anne Filiz Göçer, evladına kıyamadı. Bir böbreğini, kızına verme kararı aldı. Antalya'da tam da doğum gününde yapılan nakilin ardından Zeynep yaşıtları gibi koşup oynamaya başladı.



    KÖŞKE OLMASAYDI
    İzmir Buca'daki Forbes Köşkü, 1908'de İskoç asıllı Levanten George King Forbes tarafından inşa edildi. Ancak bakımsızlığa yenildi. 1999'daki restorasyonun durmasının ardından içi harabeye döndü, hırsızlar tarafından talan edildi. İçerisindeki parkeler paramparça hale geldi! İzmirliler, yapının kapsamlı bir restorasyondan geçmesini istedi.



    IMRAN KHAN'A SUIKAST
    Pakistan eski Başbakanı Imran Khan'a, dün Doğu Pencap eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Eski Maliye Bakanı ve Khan'ın parti lideri Asad Umar, "Bacağına 4 mermi isabet etti. Durumu stabil" dedi. Eski Başbakan, hükümetten erken seçim talep etmeleri için destekçilerini başkent İslamabad'a yönlendiriyordu.



        HESAPLAŞMA!
        Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, muradına erdi. Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını ilan etti. Ünlülerin kullandığı mavi tikli hesaplardan da ayda 8 dolar alacağını söyledi! Her açıklamasıyla tepkilerin merkezine yerleşti. Dünyanın konuştuğu milyardere en büyük rest, bir zamanlar aşk yaşadığı Amber Heard'ten geldi. ABD'li oyuncu, dün Twitter hesabını silerek Musk'a tepkisi gösterdi.



        HELAL OLSUN
        İzmir'de 2 çocuk, 3 torun sahibi Gülser Sabuncuoğlu (72), okumanın yaşı olmaz dedi. Bu yıl girdiği üniversite sınavının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yerleşti. Her gün saat 05.00'te kalkan ve üç araç değiştirerek derslerine yetişen Sabuncuoğlu, "Allah ömür verirse 4 yılda bu okulu bitireceğim. Çocuklarım 'Anne ne yapacaksın bu yaştan sonra' demişlerdi ama kendimi denemek istedim" dedi.



        AHNUR
        Antalya'da 3 çocuk annesi Aynur Çiçek (35), sırra kadem bastı. Ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Genç kadının cesedi, sevgilisi Şenol E'nin evinden çıktı. Cani adam "Kıskandım. Boğdum" deyince tutuklandı.

            'KİLL'İMA YAKTI
            İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün klima borusu patladı. Üzerine kaynar su dökülen yolcu feci şekilde yandı.




            175 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 175 milyon 837 bin lira devretti. 5 bilenler 41 bin 19'ar, 4 bilenler 771'er, 3 bilenler 38'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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            Haberler Yaşam Yeniden doğdu! 1.5 yaşındaki Zeynep böbrek nakliyle iyileşti
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