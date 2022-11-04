Yeniden doğdu! 1.5 yaşındaki Zeynep böbrek nakliyle iyileşti

Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa-Filiz Göçer çiftinin kızları Zeynep (4), 1.5 yaşındayken rahatsızlandı. Doğuştan böbrek hastası olduğu ortaya çıktı. Bir süre ilaç tedavisi gördü ancak durumu gittikçe ağırlaştı. Doktorlar, 'Ya nakil olacak ya da diyalize girecek' demesi üzerine anne Filiz Göçer, evladına kıyamadı. Bir böbreğini, kızına verme kararı aldı. Antalya'da tam da doğum gününde yapılan nakilin ardından Zeynep yaşıtları gibi koşup oynamaya başladı.
KÖŞKE OLMASAYDI
İzmir Buca'daki Forbes Köşkü, 1908'de İskoç asıllı Levanten George King Forbes tarafından inşa edildi. Ancak bakımsızlığa yenildi. 1999'daki restorasyonun durmasının ardından içi harabeye döndü, hırsızlar tarafından talan edildi. İçerisindeki parkeler paramparça hale geldi! İzmirliler, yapının kapsamlı bir restorasyondan geçmesini istedi.
IMRAN KHAN'A SUIKAST
Pakistan eski Başbakanı Imran Khan'a, dün Doğu Pencap eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Eski Maliye Bakanı ve Khan'ın parti lideri Asad Umar, "Bacağına 4 mermi isabet etti. Durumu stabil" dedi. Eski Başbakan, hükümetten erken seçim talep etmeleri için destekçilerini başkent İslamabad'a yönlendiriyordu.