Yeniden doğdu! 1.5 yaşındaki Zeynep böbrek nakliyle iyileşti

Şanlıurfa'da yaşayan Mustafa-Filiz Göçer çiftinin kızları Zeynep (4), 1.5 yaşındayken rahatsızlandı. Doğuştan böbrek hastası olduğu ortaya çıktı. Bir süre ilaç tedavisi gördü ancak durumu gittikçe ağırlaştı. Doktorlar, 'Ya nakil olacak ya da diyalize girecek' demesi üzerine anne Filiz Göçer, evladına kıyamadı. Bir böbreğini, kızına verme kararı aldı. Antalya'da tam da doğum gününde yapılan nakilin ardından Zeynep yaşıtları gibi koşup oynamaya başladı.