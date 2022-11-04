Tarih kokan şehir! Edirne güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'dan önce başkentliğini yapmış Edirne şehrindeki Selimiye Camii ve Külliyesi, 2011'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Edirne'nin her yerinden tüm ihtişamı ile görülebilen, dört zarif minaresi, muhteşem kubbesi ile eşsiz bir yapı olan Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın eseridir. Yapımına II. Selim'in emri ile 1568'de başlanan caminin inşası binlerce kişinin yoğun çalışması ile 7 yıl sürmüş ve 1575 yılında tamamlanmış. Camiyi Mimar Sinan da 'ustalık eserim' olarak tanımlamış.
ENEZ KALESİ
Antik Çağ'da Akropol denilen yüksek bir tepede olan Enez Kalesi, Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek amacıyla yapılmış. Kalenin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte, duvarlarındaki devşirme yapı malzemeleri Bizans öncesi yapıldığına işaret ediyor. MS VI. yüzyılda Doğu Roma İmparatorlarından Lustinianus'un kaleyi onarmak için talimat verdiği kaynaklarda geçiyor.
MECİDİYE KÖPRÜSÜ
Mecidiye Köprüsü ya da diğer adıyla Meriç Köprüsü, Edirne- Karaağaç yolunda, Meriç Nehri'nin üzerine yapılmış. 1842'de Sultan Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış, 1847'de bitirilmiş. 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde ve 12 sivri kemerli bir taş köprü olup yanlara doğru eğimlidir. Ayaklar arasında ayrıca boşaltma gözleri de vardır.