Tarih kokan şehir! Edirne güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'dan önce başkentliğini yapmış Edirne şehrindeki Selimiye Camii ve Külliyesi, 2011'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Edirne'nin her yerinden tüm ihtişamı ile görülebilen, dört zarif minaresi, muhteşem kubbesi ile eşsiz bir yapı olan Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın eseridir. Yapımına II. Selim'in emri ile 1568'de başlanan caminin inşası binlerce kişinin yoğun çalışması ile 7 yıl sürmüş ve 1575 yılında tamamlanmış. Camiyi Mimar Sinan da 'ustalık eserim' olarak tanımlamış.