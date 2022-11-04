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    Tarih kokan şehir! Edirne güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor

    Kervansarayları, camileri, hamamları ve sıcak insanlarıyla Edirne, Trakya’nın en sevilen köşelerinden biri... Tarihi zenginliği ve doğal güzelliği ile hayran bırakan serhat şehrimiz herkesin hayatında mutlaka görmesi gereken yerlerden...

    Tarih kokan şehir

    Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'dan önce başkentliğini yapmış Edirne şehrindeki Selimiye Camii ve Külliyesi, 2011'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Edirne'nin her yerinden tüm ihtişamı ile görülebilen, dört zarif minaresi, muhteşem kubbesi ile eşsiz bir yapı olan Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın eseridir. Yapımına II. Selim'in emri ile 1568'de başlanan caminin inşası binlerce kişinin yoğun çalışması ile 7 yıl sürmüş ve 1575 yılında tamamlanmış. Camiyi Mimar Sinan da 'ustalık eserim' olarak tanımlamış.



    ENEZ KALESİ
    Antik Çağ'da Akropol denilen yüksek bir tepede olan Enez Kalesi, Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek amacıyla yapılmış. Kalenin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte, duvarlarındaki devşirme yapı malzemeleri Bizans öncesi yapıldığına işaret ediyor. MS VI. yüzyılda Doğu Roma İmparatorlarından Lustinianus'un kaleyi onarmak için talimat verdiği kaynaklarda geçiyor.



    MECİDİYE KÖPRÜSÜ
    Mecidiye Köprüsü ya da diğer adıyla Meriç Köprüsü, Edirne- Karaağaç yolunda, Meriç Nehri'nin üzerine yapılmış. 1842'de Sultan Abdülmecit zamanında yapımına başlanmış, 1847'de bitirilmiş. 263 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 13 ayak üzerinde ve 12 sivri kemerli bir taş köprü olup yanlara doğru eğimlidir. Ayaklar arasında ayrıca boşaltma gözleri de vardır.



        RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI
        Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırtılmış. Klasik Osmanlı mimarisinin ilginç örneklerinden olup, Kanuni döneminin görkemli yapılarından... Avlulu hanlar planına sahip yapıda, dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı odalar yerleştirilmiş. Katların avluya bakan yüzleri revaklı. Revakların arkasında ocaklı ve nişli odalar bulunuyor.



        KARAAĞAÇ TREN GARI
        Karaağaç İstasyonu, Edirne'nin Karaağaç Kasabası'nda bulunan ve II. Abdülhamid devrinde yaptırılan istasyon binası... Edirne Tren Garı olarak inşa edilmiş olan binada günümüzde Trakya Üniversitesi yerleşkesi bulunuyor.



        MERİÇ VE TUNCA NEHİRLERİ
        Meriç ve Tunca, 'Sular Kenti' olarak da bilinen Edirne'nin en önemli iki nehri. Bu nehirlerin çevresinde mesire alanları ve dinlenme tesisleri bulunuyor.

        ÜNLÜ LEZZETLERİ
        Edirne Tava Ciğeri, Kaçamak, Gaziler Helvası, Kuskus, Kapama, Keşan Satır Et, Zirva, Ciğer Sarma, Hardaliye, Trileçe, Badem Ezmesi, Edirne Kurabiyesi, Edirne Beyaz Peyniri...

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        Haberler Yaşam Tarih kokan şehir! Edirne güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor
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