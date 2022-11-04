21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'ın cansız bedeni kuyuda bulundu! Katili zaman aşımı nedeniyle serbest bırakıldı

Tüyler ürperten olay, Kayseri'de yaşandı. TAKVİM muhabiri Ali Altuntaş, Yılanlı Dağı'ndaki bir kuyuda ceset olduğu söylentisinden yola çıktı. Bir kar kuyusunda, iskelete dönen cesede ulaştı. Durumu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e anlattı. Emniyet hemen düğmeye bastı. Kuyudaki iskelet, 21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait çıktı.



CEP TELEFONU YAKALATTI

Polis, Kavak'ın gasp edilen telefonunu takibe aldı! SIM kartın cinayetin ardından değiştirildiği, cep telefonunun çoban M.A.'ya ait hatla kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine M.A. gözaltına alındı. 1988'de işlediği cinayetten 12 yıl hapis yatan şüphelinin, Rahşan affıyla tahliye olduktan 2.5 ay sonra da Ayşe Kavak'ı katlettiği ortaya çıktı. Genç kadının altınlarını kuyumcuda bozdurduğu belirlenen M.A., mahkemeye bile çıkmadı! 20 yıllık zaman aşımı dolduğu için Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest bırakıldı!





ÖMRÜ YETMEDİ

Halil Kavak, eşi Ayşe Kavak kaybolunca 7 çocuğuyla bir başına kaldı. Televizyon programlarına çıkarak eşini aradı. Bu süreçte, birçok gayrimenkulünü elden çıkarttı. Ancak 2012'de, eşini bulamadan hayata gözlerini kapadı.