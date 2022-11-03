Yaralar sarılıyor! Van'da 75 depremzedeye depreme dayanıklı konutları teslim edildi

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahalleleri, İran'ın Hoy kentinde geçen 23 Şubat 2020'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en çok hasar gören yerler oldu. En büyük yıkımın yaşandığı, ev ve ahırların neredeyse tümünün yıkıldığı Özpınar'da 8 kişi, Gelenler Mahallesinde ise 2 kişi olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından TOKİ tarafından geçen yıl yapımına başlanan 75 konut ve 16 ahır hak sahiplerine teslim edildi. Konutlarına kavuşan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadı.