TL- Vurgun! Dolandırıcıların son hedefi Kanada'da yaşayan gurbetçi kadın oldu

Telefon dolandırıcılığının sonu gelmedi. Bir 'alo' kadar yakın olan sahtekarlar, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp milyonları cebe indirdi! Mağdur kimi zaman sosyolog, kimi zaman finansçı, kimi zaman profesör kimi zaman da yüksek mühendisti! Uyarılara rağmen adının terör operasyonuna karışmasından endişe eden mağdurlar, parayı dolandırıcılara elleriyle teslim etti! Son olarak sanatçı Bilge Ersel'in (85) 1 milyon dolar ve evlerini kaptırdığı öğrenildi.



'ALTINIM VAR' DEDİ

Türkiye, henüz bu olayın şokunu atlatamamışken, Bursa İnegöl'den gelen haber pes dedirtti! Kanada'da yaşayan G.K. isimli kadın, önceki gün çalan telefonuna cevap verdi. Adının terör soruşturmasına karıştığını öğrendi. "Kurtulmak için bankadaki paranı çek, bize teslim et" diyen sahtekarın sözünü dinledi. "Ziynet eşyam var" diyerek telefondaki şüpheliye evinin adresini verdi. Evine giden dolandırıcılara, 500 bin liralık altınını elleriyle teslim etti! Yakınlarının uyarısıyla kandırıldığını fark etti. Hemen Emniyet'e gitti! Polis, dolandırıcıların yakalanması için harekete geçti...