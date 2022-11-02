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    • Yaşam
    • 02.11.2022 18:49
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    • 02.11.2022 19:02
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    Üsküdar Marmaray'da seferler durduruldu! Durakta anonslar yapıldı

    Son dakika haberine göre Üsküdar Marmaray durağında tren seferleri durduruldu, yolcular perondan dışarı çıkarıldı. İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.

    Marmaray’da acil durum anonsu! Seferler durduruldu

    Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıktı. İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.


    Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

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