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    • Yaşam
    • 02.11.2022 17:23
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    • 02.11.2022 17:24
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    Konya'da tır devrildi! Yemler yola savruldu: Yaralılar var

    Konya'da yem yüklü tır devrildi. Kazada devrilen tırın dorsesinde çuvallar içerisindeki yemler yola saçıldı. 2 kişi yaralanırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Tır yan yattı

    Konya'da yem yüklü tır yola devrildi.

    Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli ilçesi Acıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

    TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
    Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. idaresindeki hayvan yemi yüklü tır kontrolden çıkarak refüje devrildi.

    Kazada devrilen tırın dorsesinde çuvallar içerisindeki yemler yola saçıldı.

    Kazada tır sürücüsü Ahmet B. ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Konya'da tır devrildi! Yemler yola savruldu: Yaralılar var
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