Dolandırılan ünlü sanatçının yeğenleri isyanda: Elinde kalan tek evini de sattıracaklar

İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu. Ancak Gürsel, gayrimenkullerini yok pahasına satıp dolandırıcılara teslim etti.