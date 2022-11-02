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    • Yaşam
    • 02.11.2022 08:57
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    • 02.11.2022 09:10
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    Dolandırılan ünlü sanatçının yeğenleri isyanda: Elinde kalan tek evini de sattıracaklar

    85 yaşındaki usta sanatçı Bilge Ersel, Beşiktaş'taki evini satarak 1 milyon dolarını dolandırıcılara kaptırdı. Teyzelerine vasi atanması için dilekçe veren Ersel'in iki yeğeni, isyan noktasına geldi. Sanatçının iki kız yeğeni, teyzelerinin çevresindeki kişilere kolayca güven duyması, yaşı gibi nedenlerle kolayca kandırıldığını vurgulayarak, elinde kalan tek evinin de 3. kişiler tarafından sattırılmaya çalışıldığını söylediler.

    Ünlü sanatçının yeğenleri isyanda

    1 milyon dolarını kaptıran 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel'in iki kız yeğeni, vasi tayin edilmesini istiyor.

    İRADESİ FESADA UĞRATILDI
    Ünlü sanatçı Bilge Ersel'in 1 milyon dolar dolandırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ersel'in ablası Kadriye Gülşen'in iki kızı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne teyzelerine vasi atanmasına ilişkin sunduğu dilekçelerinde teyzelerinin nasıl dolandırıldığını dile getirdi.

    İki kız yeğen, "Gördüğümüz üzere teyzemiz sanatçı bir ruha sahip olması, çevresindeki insanlara hemen güvenebilecek fıtratta olması, yalnız yaşaması, ilerleyen yaşı ve benzeri etken ve hususlarla iradesi fesada uğratıldı" ifadeleri kullanıldı.

    DOLANDIRICILARA VERDİ
    Bilindiği üzere ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarı olan Ersel'in ortağı ablası Kadriye Gülşen'di.

        İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu. Ancak Gürsel, gayrimenkullerini yok pahasına satıp dolandırıcılara teslim etti.

        TEK EVİNİ DE SATABİLİR
        Kadriye Gülşen'in iki kızı, teyzelerinin satış işlemlerinden elde ettiği paraların akıbetinin meçhul olduğunu dile getirerek, teyzelerinin tek bir evinin kaldığı bu evi de 3. kişilerin telkinleriyle satma hazırlığı içerisinde olduğuna vurgu yaptılar.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Birsel'i dolandıran şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürerken, savcılık huzur evinde ikamet eden Birsel'i dolandıran şüpheli ya da şüphelilerin Birsel'in tanıdığı ve her an ulaşabilecek kişiler olma ihtimali üzerinde duruyor.
            EYT için ‘hizmet tespit’ formülü
            Haberler Yaşam Dolandırılan ünlü sanatçının yeğenleri isyanda: Elinde kalan tek evini de sattıracaklar
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