Dolandırılan ünlü sanatçının yeğenleri isyanda: Elinde kalan tek evini de sattıracaklar

1 milyon dolarını kaptıran 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel'in iki kız yeğeni, vasi tayin edilmesini istiyor.
İRADESİ FESADA UĞRATILDI
Ünlü sanatçı Bilge Ersel'in 1 milyon dolar dolandırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ersel'in ablası Kadriye Gülşen'in iki kızı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne teyzelerine vasi atanmasına ilişkin sunduğu dilekçelerinde teyzelerinin nasıl dolandırıldığını dile getirdi.
İki kız yeğen, "Gördüğümüz üzere teyzemiz sanatçı bir ruha sahip olması, çevresindeki insanlara hemen güvenebilecek fıtratta olması, yalnız yaşaması, ilerleyen yaşı ve benzeri etken ve hususlarla iradesi fesada uğratıldı" ifadeleri kullanıldı.
DOLANDIRICILARA VERDİ
Bilindiği üzere ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarı olan Ersel'in ortağı ablası Kadriye Gülşen'di.