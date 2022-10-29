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    • Yaşam
    • 29.10.2022 14:57
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    • 29.10.2022 15:00
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    TOGG fabrika açılışı CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE - A Haber📺 29 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG açılışı canlı yayın izle!

    TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde Gemlik'te gerçekleşiyor. Fabrikada ilk olarak elektrikli C segment SUV olan TOGG SUV üretilecek ve banttan inen ilk araç, Başkan Erdoğan tarafından tanıtılacak. Haberimizden TOGG fabrika açılışını canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TOGG fabrika açılışı CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE - A Haber seçenekleri!

    takvim.com.tr
    TOGG fabrika açılışı CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE - A Haber!

    Türkiye'nin otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümünde banttan iniyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek töreni haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    TOGG CANLI AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da Gemlik'te gerçekleşecek. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan TOGG SUV üretilecek ve banttan inen ilk araç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak.

    TOGG FABRİKA AÇILIŞ TÖRENİ CANLI İZLE YOUTUBE

    TOGG FABRİKA AÇILIŞI A HABER CANLI EKRANI!

    AHaber CANLI YAYIN

    Yerli otomobil TOGG'un Gemlik Kampüsü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan, TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının açılışı öncesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, törenin canlı yayın izleme ekranı paylaşıldı. TOOG'un 2030'a kadar tek platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretilmesi planıyor. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan TOGG SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak.

    Bakan Varank, fiyat bilgisi olarak da "Rakip elektrikli otomobillere göre ucuz olacak" dedi. TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçların teste gireceğini açıklayan Varank fabrikanın 2025 yılına kadar tam kapasite çalışacağını da söyledi. TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, altı farklı renkte satışa sunulacak TOGG'un renklerine; "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verildi.

        TOGG DİKKAT ÇEKEN GENEL ÖZELLİKLERİ

        -Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

        -Aydınlatmalı TOGG logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

        -Ön cam, elektrikli mimariyle uyumlu şekilde baştan tasarlanırken; jantlar çok kollu lale özelliğini taşıyor.

        -İç mekanlarda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor.

        -Orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla, kapılar bir kitap gibi açılıyor.
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        Eren Holding
        Haberler Yaşam TOGG fabrika açılışı CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE - A Haber📺 29 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG açılışı canlı yayın izle!
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