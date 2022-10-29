TOGG fabrika açılışı CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE - A Haber📺 29 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG açılışı canlı yayın izle!

TOGG CANLI AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da Gemlik'te gerçekleşecek. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan TOGG SUV üretilecek ve banttan inen ilk araç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak.

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Yerli otomobil TOGG'un Gemlik Kampüsü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Bugün gerçekleştirilecek olan, TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının açılışı öncesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, törenin canlı yayın izleme ekranı paylaşıldı. TOOG'un 2030'a kadar tek platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretilmesi planıyor. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan TOGG SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak.