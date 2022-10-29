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    • Yaşam
    • 29.10.2022 15:07
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    • 29.10.2022 15:07
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    Düşen oltayı almak isteyen 2 kardeş boğuldu

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen oltanın peşine düşen iki kardeş, akıntıya kapıldı. Sulama kanalında kaybolan kardeşlerin cansız bedenlerine, dalgıç polisler ulaştı. Olay yerine gelen kardeşlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

    Şanlıurfa’da yürek yakan olay

    Şanlıurfa'da, düşen balık oltasını almak için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Bağış (12) ile kardeşi İbrahim Bağış (9) boğuldu.

    AKINTIYA KAPILDILAR
    Öğle saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında; İbrahim ve Yusuf Bağış kardeşler ile İlyas Yıldırım kanala balık tutmaya gitti.

    Çocukların demir parmaklıklar arasından attıkları olta suya düştü. Oltayı almak için suya giren Yusuf ve İbrahim Bağış kardeşler, akıntıya kapıldı.

    SON ANDA KURTULDU
    İki kardeşin peşinden suya giren İlyas Yıldırım (12) ise kendi imkanlarıyla boğulmaktan son anda kurtuldu. Yıldırım'ın haber verdiği mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
        Dalgıç polisler suda yaptığı aramada 2 kardeşin cansız bedenine ulaştı. Kardeşlerin cesetlerinin kanaldan çıkarılması sırasında yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

        Yusuf ve İbrahim Bağış kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Haberler Yaşam Düşen oltayı almak isteyen 2 kardeş boğuldu
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