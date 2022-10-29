Düşen oltayı almak isteyen 2 kardeş boğuldu

SON ANDA KURTULDU

İki kardeşin peşinden suya giren İlyas Yıldırım (12) ise kendi imkanlarıyla boğulmaktan son anda kurtuldu. Yıldırım'ın haber verdiği mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.