Dolandırıcı Ayhan Yetim ‘milyar dolarlık mirascıyım’ yalanıyla yabancı işadamlarını dolandırdı





ZORLU'DA OFİS TUTTU

Yatırımcıların bankaya 27 milyon dolar yatırmasını sağladı. Ardından planının en çarpıcı kısmını devreye aldı. Zorlu Center'daki ofisinde toplantı sırasında mizansen bir polis baskını yaptırdı. Kendisine kelepçe taktırdı. Bu arada ofiste bulunan çete üyesi iki kişi, işadamlarının hemen ülkelerine dönmelerini sağladı. Alman işadamı Bentley aracını ve eşyalarını da bırakmak zorunda kaldı. İki işadamı, daha sonra bankaya yatırdıkları parayı çekmek isteyince, dolandırıldıklarını anladı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Yetim'e, gerçek yatırımcı gibi bankadaki 27 milyon doların çekilmesini sağlayan banka görevlilerinin aralarında olduğu 17 kişi yakalandı. Hakim, Yetim ile birlikte 5 şüpheliyi tutukladı.