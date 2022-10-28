Dolandırıcı Ayhan Yetim ‘milyar dolarlık mirascıyım’ yalanıyla yabancı işadamlarını dolandırdı

Almanya'da 2007'de kuracağı fabrikaya ortak bulmak için gazete ilanı veren İsviçreli işadamı Anton Dominik Staler'i İstanbul'a çağıran ve lüks otellerde konaklatıp fidye amaçlı kaçırarak günlerce alıkoyan Ayhan Yetim (53), 15 yıl sonra yine ortaya çıktı. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Yetim, kendisini Katarlı milyarder Ammar Behzat Ekber olarak tanıttı. Türkiye'de kalan 1 milyar 655 milyon dolarlık mirasını alabilmek için İstanbul'da yatırım yapması gerektiğini anlatarak Alman ve Danimarkalı işadamlarını kandırdı. Türkiye'ye gelen işadamlarını, yatlarda ve lüks mekanlarda ağırladı. Pahalı hediyeler aldı. Lüks araçlarla göz boyadı.
ZORLU'DA OFİS TUTTU
Yatırımcıların bankaya 27 milyon dolar yatırmasını sağladı. Ardından planının en çarpıcı kısmını devreye aldı. Zorlu Center'daki ofisinde toplantı sırasında mizansen bir polis baskını yaptırdı. Kendisine kelepçe taktırdı. Bu arada ofiste bulunan çete üyesi iki kişi, işadamlarının hemen ülkelerine dönmelerini sağladı. Alman işadamı Bentley aracını ve eşyalarını da bırakmak zorunda kaldı. İki işadamı, daha sonra bankaya yatırdıkları parayı çekmek isteyince, dolandırıldıklarını anladı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Yetim'e, gerçek yatırımcı gibi bankadaki 27 milyon doların çekilmesini sağlayan banka görevlilerinin aralarında olduğu 17 kişi yakalandı. Hakim, Yetim ile birlikte 5 şüpheliyi tutukladı.