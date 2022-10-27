Tayyip dede gereğini yaptı: Almanya'nın tedavi etmeyi reddettiği kanser hastası Nizamettin Çelik Türkiye'ye getirildi

Alman doktorların 'Türkiye'de ameliyat olmuş, biz bir şey yapamayız' diye adeta ölüme terk ettiği 68 yaşındaki kanser hastası Nizamettin Çelik'in üç torununun yardım çağrısı karşılık buldu.
Meva Berra, Karya Nur ve Neila Medina'nın Başkan Erdoğan'a seslenip, "Tayyip dede, seni çok seviyoruz. Ne olur dedemize yardım et" sözleri sonrası Türkiye ambulans uçak ile Çelik'i Ankara Gülhane Hastanesi'ne nakletti.
ARTIK EMİN ELLERDE
Malta'dan bir başka hasta Türk vatandaşını almak için havalanan ambulans uçak, Frankfurt Havalimanı'na inerek Nizamettin Çelik'i de aldı.