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    • Yaşam
    • 27.10.2022 08:37
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    • 27.10.2022 08:37
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    Tayyip dede gereğini yaptı: Almanya'nın tedavi etmeyi reddettiği kanser hastası Nizamettin Çelik Türkiye'ye getirildi

    Son dakika haberi! Kanser hastası Nizamettin Çelik’in torunlarının, “Tayyip dede ne olur dedemize yardım et” çağrısı, 24 saat geçmeden, Başkan Erdoğan’dan karşılık buldu. Malta'dan bir başka hasta Türk vatandaşını almak için havalanan ambulans uçak, Frankfurt Havalimanı'na inerek Çelik'i de aldı.

    Tayyip dede gereğini yaptı

    Alman doktorların 'Türkiye'de ameliyat olmuş, biz bir şey yapamayız' diye adeta ölüme terk ettiği 68 yaşındaki kanser hastası Nizamettin Çelik'in üç torununun yardım çağrısı karşılık buldu.



    Meva Berra, Karya Nur ve Neila Medina'nın Başkan Erdoğan'a seslenip, "Tayyip dede, seni çok seviyoruz. Ne olur dedemize yardım et" sözleri sonrası Türkiye ambulans uçak ile Çelik'i Ankara Gülhane Hastanesi'ne nakletti.



    ARTIK EMİN ELLERDE
    Malta'dan bir başka hasta Türk vatandaşını almak için havalanan ambulans uçak, Frankfurt Havalimanı'na inerek Nizamettin Çelik'i de aldı.


        Nizamettin Çelik, "Güzel devletimin, güzel ülkemin, güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Güçlü devletimiz var. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyerek mutluluğunu ifade etti. Çelik ailesi ise "Çok mutluyuz. Artık hastaneden atılmayacağına eminiz" dedi.


        HASTANELER KABUL ETMEMİŞTİ
        Nizamettin Çelik, 2018 yılında gırtlak kanserine yakalanmış kanser hücresi büyüme yapınca Heidelberg Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorlar, "Yapılacak bir şey yok" diyerek Çelik'i eve göndermişti.



        Çelik, mayıs ayında Türkiye'de tedavi edilmiş, şant takılmıştı. Almanya'ya döndükten 1,5 ay sonra Heidelberg'deki hastane şantı ayarlamayı reddetmiş ve Çelik'i yeniden eve göndermişti. Tekrar kötüleşen Çelik'i Heidelberg'deki hastaneler kabul etmemişti. Ludwigshafen'e kaldırılan Çelik, oradan da eve gönderilmişti.



            MUTLULUK ANINI PAYLAŞTILAR
            Çelik ailesi, mağduriyetlerini manşete taşıyan Turkuvaz Medya grubuna teşekkür etti. Sabah'ta yer alan habere göre, aile, ambulans uçağın Nizamettin Çelik'i alacağı öğrendikleri anı kayıt altına alındı. Videoda sevinçleri gözlerinden okunan torunlar, dedeleri Nizamettin Çelik'i tek tek öpüp vedalaştı.

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