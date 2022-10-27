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    İş adamı Hakan Karabiber boşandığı eşi Seçil Sırmacı’ya gönderdiği hakaret içerikli mesajlar nedeniyle davalık oldu

    İş adamı Hakan Karabiber, boşandığı eşi sosyetik iş kadını Seçil Sırmacı’ya gönderdiği hakaret içerikli mesajlar nedeniyle yine davalık oldu. 2019’da da aynı suçtan hakkında dava açılan Karabiber, mesajları bir anlık öfkeyle atmış olabileceğini belirterek uzlaşmak istedi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünydan haberleri...

    ’Koca’ hakaret

    Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Seçil Sırmacı'nın başı eski eşiyle yeniden derde girdi. Sırmacı'nın boşandığı eşi iş adamı Hakan Karabiber, Sırmacı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden davalık oldu. Sosyetik iş kadını Seçil Sırmacı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hakan Karabiber'i ihbar etti. Boşandığı eşi Karabiber'in cep telefonundan mesaj attığını belirti. Kendisinin ar ve haysiyetine yönelik sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderdiğini ileri süren Sırmacı, bunları savcılığa delil olarak sundu. Savcılık tarafından Sırmacı'nın ihbarı sonrası Karabiber hakkında soruşturma başlatıldı.
    İş adamı Karabiber, mesajları bir anlık öfke ile atmış olabileceğini belirterek uzlaşmak istedi. Sırmacı, kabul etmedi. Savcılık iş adamı hakkında hakaret suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede, zincirleme olarak hakaret suçunu işlediği anlatıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Karabiber hakkında, 2019 yılında da benzer olaydan dava açılmıştı.
    Dilek Yaman DEMİR



    PARANIN YAZARI
    ABD eski Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama, kitaplarından 60 milyon dolar kazandığı açıklandı. Obama çiftinin kitaplarının yayın haklarıyla ilgili anlaşması Penguin Random House yayınevi, iddiayı yalanlamadı. Obama çiftinin bugüne kadar iki kitap yazdığına dikkat çekildi. Yeni kitap için de anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.



    TURKUVAZ'A 2 ÖDÜL
    Turkuvaz Medya Grubu, Secret CV tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "İK'nın Yıldızları Ödülleri"nde iki ödül birden aldı. Törene, İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil ve ekibi katıldı. Çil, "Grubumuzun en önemli kaynağı olan İnsana değer veren, takım olmanın gücüne inanan, daimi amacı başarı olan ve bu başarıya ulaşmak için yenilikleri takip ederek gençleri yanına alan çok büyük bir topluluğuz" Obama ifadesini kullandı.



        007 FLAKE
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, dünyanın en eski alışveriş merkezi olan 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısına çıkıp koştu. Kendisini takip eden kişi için de, "Bana yetişiyor. Ceketimi çıkarsan iyi olur" diye yazdı. Büyükelçi bu sırada çekilen görüntüsünü de Instagram hesabından paylaştı. 2012 yılında da James Bond serisi Skyfall'un baş rol oyuncusu Daniel Craig de Kapalıçarşı'nın çatısında koşmuş ve motosiklet sürmüştü. Çatı ise zarar görmüştü. Daha sonra Kapalıçarşı'nın çatısı onarılmış, ancak film için izin verilmesi eleştirilmişti.



        İŞİ BOYUNDAN BÜYÜK
        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Winston Churchill'in ardından ülkenin en kısa boylu erkek lideri olması ülke gündemine yerleşti. Sunak'ın boyu 1.70, Churchill'in boyu ise 1.67 idi. Sunak'ın yanı sıra Fransa lideri Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya lideri Vladimir Putin de ortalamanın altında boya sahip. Kısa boylu lider deyince akıllara gelen ilk isimlerden Napolyon Bonapart'ın boyu ise 168'di. Kuzey Kore lideri Kim Jongun da 1.58... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın boyu ise 1.85...



        PROTOKOL DAYAĞI
        Konya'da eczacı Şerife Bozdağ Eker (55), 1.5 ay önce Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği konferansı izlemek için İl Halk Kütüphanesi'nin salonuna gitti. Ön koltuğa oturunca genel sekreter H.P. tarafından 'Protokol koltuklarını işgal ettiği' gerekçesiyle darp edildi. H.P. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildi. Eker, "Ayağımı ezdi, suratıma yumruk attı. Psikolojim bozuldu" dedi.



            ETEK SKANDALI
            Ankara'da avukat M.T.S. (79), 2 yıl önce hukuk bürosuna iş başvurusu yapan avukat E.B'ye cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine yargılanmaya başlandı. Dün görülen 3. duruşmada daha önce yanında çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. S.Ö'nün "Sanık, iş başvurusunda bulunan kadın avukatlardan işe başlamaları halinde etek giymeleri istiyordu" sözleri herkesi şok etti.



            AH ADAŞ
            Selçuk Ayvaz, Amasra'daki maden kazasında can verdi. Hamile eşi Elif Ayvaz dün 3'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine babasının ismi verildi. Genç kadının feryadı yürek deldi: Oğlum yetim kaldı.



            GURURA DÖNÜŞTÜ
            Bergama'daki köy okulu LGS'de birinci çıkardı. Atık yağdan sabun yaptı. Emine Erdoğan öğrencilere mesaj yolladı: Sizinle gurur duydum.



                166 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 166 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 2 milyon 823'er bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 606'şar, 3 bilenler 171'er, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                BİR KİŞİYE 2.3 MİLYON LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 2 milyon 305 bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 787'şer, 4+1 bilenler 428'er, 4 bilenler 37'şer, 3+1 bilenler 20'şer 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
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                Alev savaşçısı olmak için ter döktüler
                Haberler Yaşam İş adamı Hakan Karabiber boşandığı eşi Seçil Sırmacı’ya gönderdiği hakaret içerikli mesajlar nedeniyle davalık oldu
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