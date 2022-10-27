İş adamı Hakan Karabiber boşandığı eşi Seçil Sırmacı’ya gönderdiği hakaret içerikli mesajlar nedeniyle davalık oldu

Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Seçil Sırmacı'nın başı eski eşiyle yeniden derde girdi. Sırmacı'nın boşandığı eşi iş adamı Hakan Karabiber, Sırmacı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden davalık oldu. Sosyetik iş kadını Seçil Sırmacı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hakan Karabiber'i ihbar etti. Boşandığı eşi Karabiber'in cep telefonundan mesaj attığını belirti. Kendisinin ar ve haysiyetine yönelik sinkaflı sözler içeren mesajlar gönderdiğini ileri süren Sırmacı, bunları savcılığa delil olarak sundu. Savcılık tarafından Sırmacı'nın ihbarı sonrası Karabiber hakkında soruşturma başlatıldı.
İş adamı Karabiber, mesajları bir anlık öfke ile atmış olabileceğini belirterek uzlaşmak istedi. Sırmacı, kabul etmedi. Savcılık iş adamı hakkında hakaret suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede, zincirleme olarak hakaret suçunu işlediği anlatıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Karabiber hakkında, 2019 yılında da benzer olaydan dava açılmıştı.
Dilek Yaman DEMİR
PARANIN YAZARI
ABD eski Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama, kitaplarından 60 milyon dolar kazandığı açıklandı. Obama çiftinin kitaplarının yayın haklarıyla ilgili anlaşması Penguin Random House yayınevi, iddiayı yalanlamadı. Obama çiftinin bugüne kadar iki kitap yazdığına dikkat çekildi. Yeni kitap için de anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
TURKUVAZ'A 2 ÖDÜL
Turkuvaz Medya Grubu, Secret CV tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen "İK'nın Yıldızları Ödülleri"nde iki ödül birden aldı. Törene, İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Çil ve ekibi katıldı. Çil, "Grubumuzun en önemli kaynağı olan İnsana değer veren, takım olmanın gücüne inanan, daimi amacı başarı olan ve bu başarıya ulaşmak için yenilikleri takip ederek gençleri yanına alan çok büyük bir topluluğuz" Obama ifadesini kullandı.