İş adamı Hakan Karabiber boşandığı eşi Seçil Sırmacı’ya gönderdiği hakaret içerikli mesajlar nedeniyle davalık oldu

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, dünyanın en eski alışveriş merkezi olan 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısına çıkıp koştu. Kendisini takip eden kişi için de, "Bana yetişiyor. Ceketimi çıkarsan iyi olur" diye yazdı. Büyükelçi bu sırada çekilen görüntüsünü de Instagram hesabından paylaştı. 2012 yılında da James Bond serisi Skyfall'un baş rol oyuncusu Daniel Craig de Kapalıçarşı'nın çatısında koşmuş ve motosiklet sürmüştü. Çatı ise zarar görmüştü. Daha sonra Kapalıçarşı'nın çatısı onarılmış, ancak film için izin verilmesi eleştirilmişti.