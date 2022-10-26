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    • Yaşam
    • 26.10.2022 23:35
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    • 26.10.2022 23:36
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    Ankara'da kahreden olay: Minibüsün altına uyuması için bırakılan 2.5 yaşındaki çocuğu babası ezdi

    Ankara'da acı bir olay yaşandı. Beypazarı ilçesinde uyuması için minibüsün altına bırakılan 2.5 yaşındaki kız babası tarafından farkında olmadan ezildi. Küçük kız hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahreden olay!

    Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uyuması için minibüsün altına bırakılan 2.5 yaşındaki kız babası tarafından farkında olmadan ezildi.

    UYUMASI İÇİN MİNİBÜSÜN ALTINA BIRAKTILAR
    Olay, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak Mardin'den Beypazarı'na gelen aile 2.5 yaşındaki kızı E.E.'yi uyuması için minibüsün altına bıraktı.

    KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ
    Durumdan haberi olmayan baba N.E., minibüsü hareket ettirerek küçük kızını ezdi. Ağır yaralanan küçük kız ailesi tarafından hemen Beypazarı Devlet Hastanesine götürüldü.

    Burada doktorların müdahalesine rağmen 2,5 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Ankara'da kahreden olay: Minibüsün altına uyuması için bırakılan 2.5 yaşındaki çocuğu babası ezdi
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