Bursa tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında eşsiz lezzetleriyle de mest ediyor





YEŞİL CAMİ VE YEŞİL TÜRBE

'Ters T' planlı camilerden olan Yeşil Cami, Bursa'nın olduğu kadar ülkemizin de en güzel tarihsel yapılarından biri. Caminin mimarı Hacı İvaz Paşa. 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış. Çelebi Mehmed için 1421 yılında yaptırılan ve cephelerini süsleyen yeşil, turkuaz kabartma çinilerin rengiyle anılan Yeşil Türbe de en tanınan yapılar arasında yer alıyor.