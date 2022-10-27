Bursa tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında eşsiz lezzetleriyle de mest ediyor

YEŞİL CAMİ VE YEŞİL TÜRBE
'Ters T' planlı camilerden olan Yeşil Cami, Bursa'nın olduğu kadar ülkemizin de en güzel tarihsel yapılarından biri. Caminin mimarı Hacı İvaz Paşa. 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış. Çelebi Mehmed için 1421 yılında yaptırılan ve cephelerini süsleyen yeşil, turkuaz kabartma çinilerin rengiyle anılan Yeşil Türbe de en tanınan yapılar arasında yer alıyor.
ULU CAMİ
Sultan Yıldırım Bayezit tarafından 1396- 1400 yıllarında yaptırılan Ulu Cami, dikdörtgen planlı ve üç büyük giriş kapısı olan çok kubbeli camilerin en anıtsal örneğidir. Cevizden yapılmış minberi ağaç işçiliği yönünden bir başyapıttır. Ahşap kapıları motiflerle bezenmiştir. Caminin içinde bulunan yazılar, hat sanatının özgün örnekleri arasındadır. Mimarisi, içindeki yazı sanatları bakımından Ulu Cami'nin Bursa'daki eserler arasında ayrı bir yeri vardır.