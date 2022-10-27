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    Bursa tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında eşsiz lezzetleriyle de mest ediyor

    Bursa; tarihi-doğal güzellikleri, dünyaca ünlü lezzetleri ve turizm çeşitliliği ile yılın her zamanı seyahat tutkunlarını çekiyor... Özellikle hafta sonları hareketlilik büyüyor...

    4 mevsim turizm

    ULUDAĞ Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden olan Uludağ, Bursa kent merkezine kara yoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 5 bin civarında yatak kapasiteli otel ve tesisleriyle kış aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.



    YEŞİL CAMİ VE YEŞİL TÜRBE
    'Ters T' planlı camilerden olan Yeşil Cami, Bursa'nın olduğu kadar ülkemizin de en güzel tarihsel yapılarından biri. Caminin mimarı Hacı İvaz Paşa. 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılmış. Çelebi Mehmed için 1421 yılında yaptırılan ve cephelerini süsleyen yeşil, turkuaz kabartma çinilerin rengiyle anılan Yeşil Türbe de en tanınan yapılar arasında yer alıyor.



    ULU CAMİ
    Sultan Yıldırım Bayezit tarafından 1396- 1400 yıllarında yaptırılan Ulu Cami, dikdörtgen planlı ve üç büyük giriş kapısı olan çok kubbeli camilerin en anıtsal örneğidir. Cevizden yapılmış minberi ağaç işçiliği yönünden bir başyapıttır. Ahşap kapıları motiflerle bezenmiştir. Caminin içinde bulunan yazılar, hat sanatının özgün örnekleri arasındadır. Mimarisi, içindeki yazı sanatları bakımından Ulu Cami'nin Bursa'daki eserler arasında ayrı bir yeri vardır.



        OSMAN GAZİ VE ORHAN GAZİ TÜRBELERİ
        Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri Tophane Meydanı'nda karşılıklı konumlanıyor.



        TRİLYE
        Mudanya sahilinde yer alan Trilye, zeytini ile tanınıyor. Oldukça bol balık çıkarılan Trilye, denize çıkan dar sokakları, tarihi cumbalı evleriyle zamanda yolculuk yapmamızı sağlıyor. Tarihi Trilye evleri, Taş Mektep, Kemerli Kilise, Dündar Evi görülebilecek yerler arasında yer alıyor.



        ÜNLÜ LEZZETLERİ
        İskender Kebap, İnegöl Köfte, Muradiye Çorbası, Pideli Köfte, Bursa Kebabı, Cantık, Etli Kereviz, Kemalpaşa Tatlısı, Kestane Şekeri, Düğün Helvası, Süt Helvası Bursa'nın ünlü lezzetleri arasında bulunuyor.



            GÖLYAZI
            Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan Gölyazı, Uluabat Gölü kıyısında, derin bir yarımadanın üzerinde kuruludur. SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınan bölgede, 'ağlayan ağaç' adıyla anılan ve Gölyazı'nın yarımadayla bağlantısını sağlayan köprünün başında bulunan 750 yıllık çınar da görülmeye değer bir doğa harikasıdır.



            İZNİK GÖLÜ
            Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, kış aylarında önemli sayıda su kuşu barındırıyor. Alan sık sazlıkların arasında karışık koloniler kuran küçük karabatak ve gece balıkçılı ile Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsünde. Diğer üreyen türler arasında yüzlerce çift bahri, alaca balıkçıl küçük ak balıkçıl ve gri balıkçıl sayılabilir.



            CUMALIKIZIK EVLERİ
            Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze kadar koruyan Cumalıkızık Evleri, yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden. Orhan Bey zamanında vakıf köyü olarak kurulan Cumalıkızık, şimdi ise ilin bir mahallesi konumunda bulunuyor. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştikleri bölgelerden olan Cumalıkızık, 180'i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 evden oluşuyor.

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            Haberler Yaşam Bursa tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında eşsiz lezzetleriyle de mest ediyor
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