186 milyon lira değerinde DNA testi! İş adamı Hollanda'ya kaçan iş adamı Zeki Sabuncu polis tarafından yakalandı

İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün 30 yaşında olan kızları B.Ç. ve 24 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan Sabuncu'nun Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olduğu öğrenildi. Abla ve kardeşi, avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Bugüne kadar duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya uzun süre babalık testi yapılamadı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.