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    186 milyon lira değerinde DNA testi! İş adamı Hollanda'ya kaçan iş adamı Zeki Sabuncu polis tarafından yakalandı

    24 yıl önce iki kardeş için DNA testi vermeyen ve Hollanda’ya kaçan iş adamı Zeki Sabuncu, polis tarafından yakalandı. Test sonucu, 10 milyon euroluk (186 milyon lira) servetin sahibi iş adamının iki çocuğu oldu.

    Ceyhan Torlak
    Euro be baba

    İzmir'de müteahhitlik yapan işadamı Zeki Sabuncu (52), 1991'de dini nikâhla evlendiği A.Ç. ile 7 yıl birlikte yaşadı. Çiftin bu ilişkiden bugün 30 yaşında olan kızları B.Ç. ve 24 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Resmi nikâhı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikâh yaptırmak isteyince, Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan Sabuncu'nun Hollanda ile Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olduğu öğrenildi. Abla ve kardeşi, avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Bugüne kadar duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya uzun süre babalık testi yapılamadı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi.



    YÜZDE 99.99 UYUMLU
    Sabuncu, geçen Nisan ayında Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



    Yapılan test sonucu Sabuncu'nun T.Ç. ile ablası B.Ç.'nin yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu belirlendi. Kardeşler 10 milyon Euro (186 milyon lira) servet sahibi Sabuncu'nun nüfusuna kaydedildi.

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    Haberler Yaşam 186 milyon lira değerinde DNA testi! İş adamı Hollanda'ya kaçan iş adamı Zeki Sabuncu polis tarafından yakalandı
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