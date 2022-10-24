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    • Yaşam
    • 24.10.2022 09:30
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    • 24.10.2022 09:30
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    Polisi harekete geçiren olay: Adana'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu

    Adana’da bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede el bombasının patlamamış olduğunu belirlenirken el bombasının evin bahçesine hangi amaçla kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

    Ev bahçesinden el bombası çıktı!

    Adana'da bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu.

    EV SAHİBİ POLİSE HABER VERDİ
    Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ev sahibi, bahçesinde el bombasını fark edince polise haber verdi.

    Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı ilk incelemede el bombasının patlamamış olduğunu belirledi.

    EL BOMBASINI BIRAKINI BULMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
    Polis incelemek üzere el bombasını götürdü. El bombasının evin bahçesine hangi amaçla kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

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    Haberler Yaşam Polisi harekete geçiren olay: Adana'da bir evin bahçesinde el bombası bulundu
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