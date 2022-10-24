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    • Yaşam
    • 24.10.2022 08:44
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    • 24.10.2022 09:21
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    İstanbullu haftaya trafik kabusuyla başladı

    Son dakika haberine göre İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yine yüzde 50'leri aştı. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

    İstanbullu haftaya trafik kabusuyla başladı

    İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51'e ulaştı. Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56'lara ulaştı.


    D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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