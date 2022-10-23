Avrupa’nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Victress ödülünü aldı

Dünyaca ünlü Forbes dergisinin Almanya'da 3 Kasım'da yayımlanacak sayısına kapak olan Avrupa'nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, 10 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybetti. Düsseldorf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Gürsoy, kısa süre önce verdiği röportajda hayata dair çok önemli tavsiyelerde bulundu: Başarının sırrını her zaman soruyorlar bana. Stresli ortamlardan ve negatif çevreden çok uzağım. Günlük hayatta bir şekilde ona kızıyoruz buna kızıyoruz kendimizi strese sokuyoruz. Buna gerek yok bence. Annesinin çok güçlü bir kadın olduğunu anlatan Gürsoy, "Onun katkısı çok büyük. Onun sayesinde başardım. Annem 47 yıl fabrikada çalışmış bir insan. Bir kalp ameliyatı onun yanında ne ki. Babam da öyle. Babam kalp krizinden öldüğünde ben 10 yaşındaydım" dedi. Hamza ALP
FLAMİNGO MUTLULUĞU
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadelerini kullandı.
KORKUTAN YANGIN
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içinde bulunan 4 katlı ahşap bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Olayda tek sevindirici haber kimsenin yaralanmamasıydı.