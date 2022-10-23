Avrupa’nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Victress ödülünü aldı





İFTİRAYA BÜYÜK TEPKİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı canlı yayında skandal açıklamalar yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni PKK'lı teröristlere karşı "kimyasal silah" kullanmakla suçladı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da Fincancı'nın peşine takıldı. Bu skandal iddiaya ilişkin Meclis'e araştırma önergesi vereceğini açıkladı. Tanrıkulu'na CHP'den bile tepki yağdı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "TSK terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha başvurmamıştır. Mehmetçiğimizin sicili temizdir" ifadesini kullandı. DP'li Vekil Cemal Enginyurt ile canlı yayına katılan Tanrıkulu, sert tartışmaların ardından stüdyodan ayrıldı. CHP'li Dr. Çiğdem Bayraktar Ör ise Tanrıkulu için "Gidin Atatürk'ün partisinden. Yeriniz belli" ifadesini kullandı. Birçok kesimden Fincancı'ya "Bu yaptığınız PKK sempatizanlığıdır. O birlikten istifa edin" çağrıları yapıldı.



CESUR YÜREK

Stuttgart kentinde 8 Nisan'da bir Coronavirüs test merkezinden çıkan 23 yaşındaki Türk kızı S.E. eve doğru gittiği sırada hayatının kabusunu yaşadı. Akşam 8 saatlerinde evine doğru ilerleyen S.E'ye, Patrick N. isimli şahıs arkadan saldırdı. Onu ceketinden yakalayan Patrick N, bıçak zoruyla yaşadığı kulübeye götürdü. Burada 24 saat boyunca tutulan ve defalarda tecavüze uğrayan 23 yaşındaki genç kız hayatının kabusunu yaşarken, yakalanan Patrick N., hakim karşısına çıktı. Bu gibi davalarda mağdurlar duruşmaya çıkmak istemezken, S.E bu tabuyu yıktı. Yaşadığı her anı anlatan S.E, Stuttgart Belediyesi "Cesur Kadın" nişanı verdi. Duruşmada, "ben kadınlar için buradayım. Senin ömür boyu acı çekmen için buradayım. Senin gibilerin yok olması için buradayım" diye haykırdı. Birçok şirket de S.E'ye cesareti nedeniyle iş teklifinde bulundu.

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