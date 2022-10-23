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    Avrupa’nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Victress ödülünü aldı

    Avrupa’nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Almanya’da Victress ödülüne layık görüldü. Türkiye’yi gururlandıran Dr. Gürsoy’un 10 yaşında babasını kalp krizinden kaybettiği ortaya çıktı...

    Kalpten başarı

    Dünyaca ünlü Forbes dergisinin Almanya'da 3 Kasım'da yayımlanacak sayısına kapak olan Avrupa'nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, 10 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybetti. Düsseldorf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Gürsoy, kısa süre önce verdiği röportajda hayata dair çok önemli tavsiyelerde bulundu: Başarının sırrını her zaman soruyorlar bana. Stresli ortamlardan ve negatif çevreden çok uzağım. Günlük hayatta bir şekilde ona kızıyoruz buna kızıyoruz kendimizi strese sokuyoruz. Buna gerek yok bence. Annesinin çok güçlü bir kadın olduğunu anlatan Gürsoy, "Onun katkısı çok büyük. Onun sayesinde başardım. Annem 47 yıl fabrikada çalışmış bir insan. Bir kalp ameliyatı onun yanında ne ki. Babam da öyle. Babam kalp krizinden öldüğünde ben 10 yaşındaydım" dedi. Hamza ALP



    FLAMİNGO MUTLULUĞU
    ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadelerini kullandı.



    KORKUTAN YANGIN
    Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içinde bulunan 4 katlı ahşap bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Olayda tek sevindirici haber kimsenin yaralanmamasıydı.



        'İMRE'NDİREN BULUŞMA
        Van Edremit'te 1981'de doğan Gürkan İmre, liseyi bitirince üniversite okuyabilmek için Van'dan Ankara'ya gitti. İşçi olarak çalıştığı inşaatın müteahhiti Zahir Yalçınyiğit'in dikkatini çekti. Yalçınyiğit, 18 yaşındaki delikanlıyı çok sevdi. Onu ağır işlerde çalıştırmayıp okumasına destek olmak için diğer işçilerden daha fazla yevmiye verdi. Hem çalışan hem de üniversiteye hazırlanan İmre, sınavda üstün başarı elde etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi. Doktor olarak önce Muş, ardından da memleketi Van'da kalp doktoru olarak hastaları iyileştirdi. Bir süre önce Müteahhit Zahir Yalçınyiğit, kalp rahatsızlığı bulunan eşini Van'daki hastanenin acil servisine götürünce, kader buluşması gerçekleşti. Dr. İmre, 23 yıl önce okumasına destek olan Yalçınyiğit'i tanıyınca her ikisi de gözyaşlarını tutamadı. Bulut YAMANDAĞ



        SÖZLEŞMELİ TERÖRİST
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Pınar Ç. tutuklandı. Pınar Ç.'nin 2 kız kardeşinin de terör örgütüne üye oldukları gerekçesi ile arandıkları anlaşıldı.



        ÜNİVERSİTE 'ÖZLEM'İ!
        Antalya'da Havva Öz, (20), hayalini kurduğu üniversite eğitimi masraflarını karşılamak için 5 yıldızlı otelde işe girdi. Komi olarak görev yapan genç kız, müşterilerin kullanacağı dezenfektan şişelerini doldurmak istedi. Bu sırada depoya gelen otel çalışanı A.H.T., sigara içmek için çakmağını ateşledi. Dezenfektanın parlaması sonucu elbisesi tutuşan Öz'ün vücudunda 1. derecede yanık meydana geldi. Öz, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. 75 gündür tedavi gören Öz'ün nefes alabilmesi ve beslenmesi için boğazı delindi. Anne Fatma Öz, Isparta Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı kazanan kızının kaydının dondurulduğunu söyledi.



            ÖRNEK CEZA
            İstanbul Pendik'te S.B, seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söküp o anları sosyal medyada yayınladı. Şikayet üzerine gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "İnsanların hayatını tehlikeye attı" diyerek dava açtı. Hakim ise trafik canavarının 4 ay boyunca "her türlü kara taşıtını" kullanmasını yasakladı.



            KÖPEĞE HAYAT SİGORTASI
            İzmir Urla'da avukat Yaşar Uçan, aracıyla evine giderken aniden önüne bir sokak köpeği çıktı. Sağ arka bacağı kırılan hayvanı en yakın veterinerde ameliyat ettirdi. 5 bin 350 lira tutan tedavi masrafını trafik sigortası acentasından istedi. Şirket ödenmeyince dava etti. Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti, tedavi masrafının sigorta şirketinden tahsil edilerek Uçan'a ödenmesine hükmetti.



            HASANKEYF'TE KANO FESTİVALİ
            Batman Valiliği himayesinde Hasankeyf Kaymakamlığı Koordinasyonu'nda, Batman Belediyesi, Hasankeyf Belediyesi'nin katkılarıyla çok özel bir festival gerçekleştirildi. Hasankeyf limanında düzenlenen festivalde Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası yarışları yapıldı. Hasankeyf'e özgü lezzetlerin ikram edildiği festivalde yurt içi ve dışından gelen tur operatörleri Ilısu Baraj gölünde tekne turuna katıldı. Ziyaretçiler Hasankeyf Müzesi başta olmak üzere, Zeynel Bey Türbesi ve Arkeopark alanını gezdi. Flyboard, jet ski ve parasailing izledi. Batman Valisi Ekrem Canalp ise Hasankeyf denildiği zaman akla tarih ve medeniyetin geldiğini söyledi.



                YETER ARTIK
                İzmir'de yakınları tarafından aranan Hülya Şellavcı Yeğin (52), bir ayakkabı nakış atölyesinde ölü bulundu. Talihsiz kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.'yi (59) cinayet şüphelisi olarak arıyor. Kadının K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı ortaya çıktı.



                163 MİLYON DEVRETTİ
                6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 162 milyon 976 bin 356 lira devretti. 4 bilenler 16 bin 12 lira, 3 bilenler 141 lira, 2 bilenler ise 14 lira ikramiye alacak.



                'SIR'P PERDESİ
                Sırp model Sladana Milojev, arkadaşının doğum gününü kutlamak için 16 Eylül'de İstanbul'a geldi. Ancak gecenin sonunda tecavüze uğradığını iddia etti. Karakola gitti. Hastane raporunu da şikayetine ekledi. Polis, zanlının peşinde...



                    İFTİRAYA BÜYÜK TEPKİ
                    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, katıldığı canlı yayında skandal açıklamalar yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni PKK'lı teröristlere karşı "kimyasal silah" kullanmakla suçladı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da Fincancı'nın peşine takıldı. Bu skandal iddiaya ilişkin Meclis'e araştırma önergesi vereceğini açıkladı. Tanrıkulu'na CHP'den bile tepki yağdı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "TSK terörün en sıcak günlerinde bile kimyasal silaha başvurmamıştır. Mehmetçiğimizin sicili temizdir" ifadesini kullandı. DP'li Vekil Cemal Enginyurt ile canlı yayına katılan Tanrıkulu, sert tartışmaların ardından stüdyodan ayrıldı. CHP'li Dr. Çiğdem Bayraktar Ör ise Tanrıkulu için "Gidin Atatürk'ün partisinden. Yeriniz belli" ifadesini kullandı. Birçok kesimden Fincancı'ya "Bu yaptığınız PKK sempatizanlığıdır. O birlikten istifa edin" çağrıları yapıldı.

                    CESUR YÜREK
                    Stuttgart kentinde 8 Nisan'da bir Coronavirüs test merkezinden çıkan 23 yaşındaki Türk kızı S.E. eve doğru gittiği sırada hayatının kabusunu yaşadı. Akşam 8 saatlerinde evine doğru ilerleyen S.E'ye, Patrick N. isimli şahıs arkadan saldırdı. Onu ceketinden yakalayan Patrick N, bıçak zoruyla yaşadığı kulübeye götürdü. Burada 24 saat boyunca tutulan ve defalarda tecavüze uğrayan 23 yaşındaki genç kız hayatının kabusunu yaşarken, yakalanan Patrick N., hakim karşısına çıktı. Bu gibi davalarda mağdurlar duruşmaya çıkmak istemezken, S.E bu tabuyu yıktı. Yaşadığı her anı anlatan S.E, Stuttgart Belediyesi "Cesur Kadın" nişanı verdi. Duruşmada, "ben kadınlar için buradayım. Senin ömür boyu acı çekmen için buradayım. Senin gibilerin yok olması için buradayım" diye haykırdı. Birçok şirket de S.E'ye cesareti nedeniyle iş teklifinde bulundu.

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                    Haberler Yaşam Avrupa’nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Victress ödülünü aldı
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