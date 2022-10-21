Ümraniye, Miami’yi geçti! Manhattan’da 2+1 dairenin aylık kirası 7 bin 500 dolara verilirken, Kundu'da 145 bin lirayı buldu

Savaş nedeniyle Antalya'ya akın eden Rus ve Ukrayna vatandaşları, çılgın fiyatlarla ev kiralamaya başladı. İngiliz medyasına da haber olan bu durum, ilginç kıyası da beraberinde getirdi. Antalya Muratpaşa veya Kundu'da 3+1 dairenin aylık kirası 145 bin- 170 bin arasında değişmeye başladı. Hatta bazıları yıllık 1 milyon 800 bin lira kira talep ederken, 300 bin lira da depozit istedi. "Kundu Manhattan'ı geçti" yorumları yapıldı. Manhattan'da 2-1 residence kirasının 7 bin 500 dolar civarındayken, Ukraynalılar'ın, "Antalya'dan vazgeçmeyiz" sözü de dikkat çekti. Daily Mail gazetesine konuşan Ukraynalılar, Antalya'da çok huzurlu hissettiklerini belirtti.
AMAN DA KİMLER DOĞMUŞ
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından bir proje geliştirildi. Bu kapsamda İtalyan mandasından alınan embriyo, Anadolu mandasına nakledildi. Dünyaya gelen ilk yavruya "Dicle" ismi verildi. Veteriner Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Aydın Vural projeyle ilgili şunları söyledi: "Anadolu mandasını taşıyıcı anne gibi kullandık. Doğan yavru, bu taşıyıcı annelik sayesinde Anadolu mandalarının iklime uyumu, hastalıklara direnci, İtalyan mandalarının da et ve süt verimi gibi iyi özelliklerini taşımış oldu."