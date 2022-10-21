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    Ümraniye, Miami’yi geçti! Manhattan’da 2+1 dairenin aylık kirası 7 bin 500 dolara verilirken, Kundu'da 145 bin lirayı buldu

    Ümraniye, Miami’yi geçti, Antalya Kundu da Manhattan’a fark attı. Finans merkezi Manhattan’da 2+1 dairenin aylık kirası 7 bin 500 dolar civarındayken, Kundu’da 145 bin liralık daireler kiralandı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Uçan daire!

    Savaş nedeniyle Antalya'ya akın eden Rus ve Ukrayna vatandaşları, çılgın fiyatlarla ev kiralamaya başladı. İngiliz medyasına da haber olan bu durum, ilginç kıyası da beraberinde getirdi. Antalya Muratpaşa veya Kundu'da 3+1 dairenin aylık kirası 145 bin- 170 bin arasında değişmeye başladı. Hatta bazıları yıllık 1 milyon 800 bin lira kira talep ederken, 300 bin lira da depozit istedi. "Kundu Manhattan'ı geçti" yorumları yapıldı. Manhattan'da 2-1 residence kirasının 7 bin 500 dolar civarındayken, Ukraynalılar'ın, "Antalya'dan vazgeçmeyiz" sözü de dikkat çekti. Daily Mail gazetesine konuşan Ukraynalılar, Antalya'da çok huzurlu hissettiklerini belirtti.



    ÜMRANİYE ZİRVEDE
    Miami'de 170 metrekare 3 odalı, 3 banyolu bir evin fiyatı ile, İstanbul Ümraniye'de satılığa çıkarılan 110 metrekare 2+1 dairenin fiyatı 400 bin dolar. Bu halde bile Türk emlak piyasasına ilgi artıyor.



    AMAN DA KİMLER DOĞMUŞ
    Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından bir proje geliştirildi. Bu kapsamda İtalyan mandasından alınan embriyo, Anadolu mandasına nakledildi. Dünyaya gelen ilk yavruya "Dicle" ismi verildi. Veteriner Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Aydın Vural projeyle ilgili şunları söyledi: "Anadolu mandasını taşıyıcı anne gibi kullandık. Doğan yavru, bu taşıyıcı annelik sayesinde Anadolu mandalarının iklime uyumu, hastalıklara direnci, İtalyan mandalarının da et ve süt verimi gibi iyi özelliklerini taşımış oldu."



        YARIŞMADA ACI SON
        Muğla'daki 34. American Hospital The Bodrum Cup yarışmasında facia yaşandı. Cruiser sınıfında Cape Horn isimli teknede yarışan evli ve 1 çocuk annesi Dr. Nihan Eren (49), fenalaştı. Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, müdahale etti. Limana getirilerek hastaneye kaldırılan Eren, kurtarılamadı. Kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen talihsiz kadının kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek.



        FETÖBANK
        FETÖ'nün yeniden yapılan içerisine girmesi üzerine Türkiye genelinde 52 adrese şok operasyonlar düzenlendi. Örgütün kasa evinin Başakşehir Kayaşehir'de olduğu belirlendi. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda milyonlarca lira, döviz ve altın ile suç unsurları ele geçirildi. Operasyonda, örgüte yönelik yurt genelinde yapılan operasyonlarda da 102 kişi yakalanıp mahkemeye sevk edildi.



        KASA KAYBETTİ!
        Ankara'da yasadışı bahisten elde edilen kripto paraların, KKTC'de suikast sonucu öldürülen kumarhaneler kralı Halil Falyalı'ya aktarıldığı anlaşıldı. Ekipler, Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve gazino müdürü ile birlikte 11 kişinin toplam 2.5 milyar lirayı sakladıklarını ortaya çıkardı. Parayı çeteye aktaran yasadışı bahis şüphelisi 46 kişiye yönelik 8 ilde operasyon yaptı. Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ile birlikte diğer kripto kasası sahiplerinin arandığı hatırlatıldı.



            159 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 158 milyon 948 bin lira devretti. 5 bilenler 38 bin 982'şer, 4 bilenler 731'er, 3 bilenler 37'şer, 2 bilenler 4'er lira alacak.



            YURDUM MUHALEFETI!
            Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde yatağı olmayan Sahra Hastanesi'ni açtı. Şimdi de Adana'da kız yurdunun açılışını yaptı. Ancak binada elektrik, su, yatak yok!



            TRUSS GİTTİ
            İngiltere Başbakanı Liz Truss, ekonomik krize yenildi. 45 günde istifa etti. Böylece ülkenin en kısa süreli Başbakanı olarak tarihe geçti.



                CAN DOSTUM
                Ordu'da Metehan Karabacak, sakızı ağzına attı. Nefessiz kaldı. Bunu gören Adem Yalvaç, Heimlich manevrası yaptı. Dostunu kurtardı. Adem, her şeyi beden eğitimi öğretmeni Koray Peker'e borçlu olduğunu anlattı: Bize ilkyardım eğitimlerini gösterdi. İyi ki dinlemişim.

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                Haberler Yaşam Ümraniye, Miami’yi geçti! Manhattan’da 2+1 dairenin aylık kirası 7 bin 500 dolara verilirken, Kundu'da 145 bin lirayı buldu
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