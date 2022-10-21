Ümraniye, Miami’yi geçti! Manhattan’da 2+1 dairenin aylık kirası 7 bin 500 dolara verilirken, Kundu'da 145 bin lirayı buldu

Savaş nedeniyle Antalya'ya akın eden Rus ve Ukrayna vatandaşları, çılgın fiyatlarla ev kiralamaya başladı. İngiliz medyasına da haber olan bu durum, ilginç kıyası da beraberinde getirdi. Antalya Muratpaşa veya Kundu'da 3+1 dairenin aylık kirası 145 bin- 170 bin arasında değişmeye başladı. Hatta bazıları yıllık 1 milyon 800 bin lira kira talep ederken, 300 bin lira da depozit istedi. "Kundu Manhattan'ı geçti" yorumları yapıldı. Manhattan'da 2-1 residence kirasının 7 bin 500 dolar civarındayken, Ukraynalılar'ın, "Antalya'dan vazgeçmeyiz" sözü de dikkat çekti. Daily Mail gazetesine konuşan Ukraynalılar, Antalya'da çok huzurlu hissettiklerini belirtti.