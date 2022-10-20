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    • Yaşam
    • 20.10.2022 23:43
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    • 20.10.2022 23:43
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    Antalya Kepez'de kanalizasyonda erkek cesedi bulundu

    Antalya'da 58 gün önce kaybolan ve en son kanalizasyon hattına girerken görüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Mehmet Güçlü, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu. Baba Güçlü'nün kimlik tespitini kesin olarak yapamaması nedeniyle Antalya Adli Tıp Morgu'nda otopsi yapılacağı öğrenildi.

    AA
    Kanalizasyonda erkek cesedi bulundu

    Kepez ilçesinde kanalizasyon hattında ceset bulundu.

    Antalya'da 58 gün önce kaybolan ve en son kanalizasyon hattına girerken görüldüğü belirtilen 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güçlü'yü arayan baba Mehmet Güçlü, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki kanalizasyon hattında erkek cesedi buldu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Ceset, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

    Baba Güçlü'nün kimlik tespitini kesin olarak yapamaması nedeniyle Antalya Adli Tıp Morgu'nda otopsi yapılacağı öğrenildi.

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