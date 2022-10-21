İstanbul'da Basın Ekspres yolunda korkunç kaza! Çekiciyle bariyer arasına sıkıştı





Durumu fark eden çekici sürücüsü Z.K, aracı durdurarak polise haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede İbrahim P'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise başka bir kazanın olmaması için güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten sağlandı.