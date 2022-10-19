Balon faciası! Kapadokya’da acil iniş yaparken yere çarpan sıcak hava balonu 2 turisti hayattan kopardı





EN AĞIR YAŞAM

Kocaeli gölcük'te yaşayan Uğur Civan'ın (25) hayatı, 7 yaşında tanıştığı obezite hastalığı ile karardı. Sünnet edildikten sonra hızlı şekilde kilo almaya başladı. 25 yaşına geldiğinde ise 300 kiloya ulaştı. Kapılara sığmayan, evden çıkamayan Civan, yürümekte bile zorlandı. Fazla kiloları sebebiyle kalp, şeker ve tansiyon gibi hastalıklar ile de mücadele eden genç adama 45 yaşındaki annesi Selma Civan baktı. En büyük hayali eski sağlıklı günlerine kavuşmak olan Uğur, "Hayalim sokaklara dönmek, özgür olmak, yatağa bağımlı olmamak. Başka istediğim bir şey yok. Anneme de üzülüyorum. Bana bakarak onun da hayatı kısıtlanıyor. Annem melektir. Günde 3 öğün yiyorum. Gece yarısı da acıktığımda yiyorum. 1,5-2 ekmek yiyorum. Mutlu olduğum anlarda abur cubur, çikolata yiyorum" dedi.