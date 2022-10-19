Balon faciası! Kapadokya’da acil iniş yaparken yere çarpan sıcak hava balonu 2 turisti hayattan kopardı

Nevşehir Avanos'ta TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonunun Mısırlı pilotu Moustafa Mohammed Amin Khelidy (38) ile yardımcı pilot Akın Aydın (34), dün sabah 28 turistle Kapadokya turu yapmak için Zelve Ören Yerinden, havalandı. Balon 08.50 sıralarında Kavak beldesindeki Killik bölgesine geldiğinde, şiddetli rüzgar çıktı. Bazı balonlar, bölgedeki uygun yerlere iniş yapmaya başladı. Ancak rüzgarın etkisiyle sert iniş yapan TC-BBR tescil numaralı balon yere çarptı. Sürüklenmeye devam eden balonun sepetinin ezdiği İspanyol turistler Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64), sepetin önüne düşerek can verdi. Balon, 25 metre ileride devrildi. 1'i ağır 3 İspanyol turist yaralandı. Pilot ve yardımcı pilotun ifadesi alındı.
Alp KÖRÜKÇÜ
YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR
İngiltere'nin Essex bölgesindeki ormanlık alanda Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi Koray Alpergin, cinayete kurban gitti. Kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Alpergin'in cesedinin daha sonra yakılmaya çalışıldığı tespit edildi. 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İngiliz polisi, Alpergin'in 13 Ekim Perşembe günü saat 22:30 sıralarında Türkiye'den kendisini ziyarete gelen 33 yaşlarındaki kız arkadaşıyla birlikte Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğinin belirledi.
TOPTAN ÖLÜM!
Diyarbakır Bağlar'da parkta bir grup öğrenci, top oynayan başka bir öğrenci grup arasında, "Topu neden attın" tartışması, kavgaya dönüştü. Dört arkadaşı ile birlikte karşı gruba saldıran E.İ.N. (14), üzerlerindeki bıçakla 4 öğrenciyi yaraladı. Fikri Can Geçer, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 2 öğrenci ameliyat edildi. Yakalanan E.İ.N. tutuklandı.