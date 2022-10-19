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    Balon faciası! Kapadokya’da acil iniş yaparken yere çarpan sıcak hava balonu 2 turisti hayattan kopardı

    Kapadokya’da turistleri gezdiren sıcak hava balonu, rüzgar nedeniyle acil iniş yaparken yere çarptı. Önüne düştükleri sepetin ezdiği 2 İspanyol turist, kurtarılamadı. Biri ağır 3 İspanyol turist de yaralandı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Balon faciası

    Nevşehir Avanos'ta TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonunun Mısırlı pilotu Moustafa Mohammed Amin Khelidy (38) ile yardımcı pilot Akın Aydın (34), dün sabah 28 turistle Kapadokya turu yapmak için Zelve Ören Yerinden, havalandı. Balon 08.50 sıralarında Kavak beldesindeki Killik bölgesine geldiğinde, şiddetli rüzgar çıktı. Bazı balonlar, bölgedeki uygun yerlere iniş yapmaya başladı. Ancak rüzgarın etkisiyle sert iniş yapan TC-BBR tescil numaralı balon yere çarptı. Sürüklenmeye devam eden balonun sepetinin ezdiği İspanyol turistler Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64), sepetin önüne düşerek can verdi. Balon, 25 metre ileride devrildi. 1'i ağır 3 İspanyol turist yaralandı. Pilot ve yardımcı pilotun ifadesi alındı.
    Alp KÖRÜKÇÜ



    YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR
    İngiltere'nin Essex bölgesindeki ormanlık alanda Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi Koray Alpergin, cinayete kurban gitti. Kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Alpergin'in cesedinin daha sonra yakılmaya çalışıldığı tespit edildi. 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İngiliz polisi, Alpergin'in 13 Ekim Perşembe günü saat 22:30 sıralarında Türkiye'den kendisini ziyarete gelen 33 yaşlarındaki kız arkadaşıyla birlikte Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğinin belirledi.



    TOPTAN ÖLÜM!
    Diyarbakır Bağlar'da parkta bir grup öğrenci, top oynayan başka bir öğrenci grup arasında, "Topu neden attın" tartışması, kavgaya dönüştü. Dört arkadaşı ile birlikte karşı gruba saldıran E.İ.N. (14), üzerlerindeki bıçakla 4 öğrenciyi yaraladı. Fikri Can Geçer, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 2 öğrenci ameliyat edildi. Yakalanan E.İ.N. tutuklandı.



        156 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 156 milyon 31 bin lira devretti. 5 bilenler 36 bin 554'er lira, 4 bilenler 684'er lira, 3 bilenler 34'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.



        EN AĞIR YAŞAM
        Kocaeli gölcük'te yaşayan Uğur Civan'ın (25) hayatı, 7 yaşında tanıştığı obezite hastalığı ile karardı. Sünnet edildikten sonra hızlı şekilde kilo almaya başladı. 25 yaşına geldiğinde ise 300 kiloya ulaştı. Kapılara sığmayan, evden çıkamayan Civan, yürümekte bile zorlandı. Fazla kiloları sebebiyle kalp, şeker ve tansiyon gibi hastalıklar ile de mücadele eden genç adama 45 yaşındaki annesi Selma Civan baktı. En büyük hayali eski sağlıklı günlerine kavuşmak olan Uğur, "Hayalim sokaklara dönmek, özgür olmak, yatağa bağımlı olmamak. Başka istediğim bir şey yok. Anneme de üzülüyorum. Bana bakarak onun da hayatı kısıtlanıyor. Annem melektir. Günde 3 öğün yiyorum. Gece yarısı da acıktığımda yiyorum. 1,5-2 ekmek yiyorum. Mutlu olduğum anlarda abur cubur, çikolata yiyorum" dedi.



        HALİL YENİDEN GÜLSÜN
        Aydın Söke'de yaşayan İsmail ve Halime Geyik çiftinin oğulları Halil Geyik (8), 5 yıl önce meydana gelen araç yangınında ciddi şekilde yaralandı. Yüzü tanınmaz hale geldi. Çok sayıda ameliyat geçiren talihsiz çocuk, hayata dönmeyi başardı. Ancak yanık izlerinden kurtulabilmesi için 600 bin lira gerektiği açıklandı. Anne Halime Geyik, "Acının izlerinin tamamen silinmesi, oğlumun ve bizlerin yeniden yüzünün gülmesi için bir kez daha desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.



            PARMAK BEBEK MUCİZESİ
            Nevşehir'de henüz 5,5 aylıkken 750 gram ağırlığında dünyaya gelen Mıhçı bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Tedavi atına alınan 12 günlük bebek kilo almaya ve beslenmeye başladı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Doç. Dr. Murat Konak, "Bebeğimiz geldiğinde bağırsaklarında problemler vardı. Akciğeri tam gelişemediği için nefes almakta zorlanıyordu. Bebeğimize anne karnındaki gibi bir ortamda bakıyoruz. Kilo da almaya başladı" dedi. Tolga YANIK



            KRAL KAVGA
            Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'deki ölümünün ardından 447 milyon dolarlık mirasıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Kraliyet aile üyeleri arasında bölüştürülecek mirasla ilgili Kral 3. Charles'ın mutsuz olduğu iddia edildi. Göz kamaştırıcı mücevher koleksiyonuyla ilgili Kraliyet üyelerinin talepleri, mirasın uzun sürede paylaşılacağına dikkat çekildi.



            ÇOK ACI
            İzmirli Elif Akpınar, Bahreyn'e gitti. Dönüşte havalimanında baygınlık geçirdi. İnsülin yerine sakinleştirici verildi. Hayatını kaybetti. Ailesi ise hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi: Kızımızın çantası ve insülinleri hala kayıp. Olayla ilgili sorumlular bulunsun.



                BİR ÇINARA DAHA VEDA
                Eurovision yarışmalarının simgesi Bülend Özveren, 79 yaşında hayatını kaybetti. TRT'de uzun yıllar çalışan ünlü sunucu, ilk canlı yayınları yapan isimdi.



                TEHLİKE SAÇIYOR
                ABD'li bilim insanları araştırdı. Kimyasal saç düzleştiricilerinin, rahim ağzı kanserine yol açtığını kanıtladı.

                EVLİLİK CİNAYETİ
                Bursa'da çay ocağında oğlu F.K. (17) ile oturan C.K (43), yolda kardeşi R.K'yı (37) gördü. "Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?" diyen C.K ile kardeşi arasında kavga çıktı. F.K, amcasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan F.K. ile babası K. yakalandı. F.K. tutuklandı, C.K ise serbest bırakıldı.

                777 MİLYON DOLARLIK İTİRAF
                Fransız çimento devi Lafarge, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı desteklediğini kabul etti. Şirket, 777 milyon dolar ceza ödeyecek.

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                Haberler Yaşam Balon faciası! Kapadokya’da acil iniş yaparken yere çarpan sıcak hava balonu 2 turisti hayattan kopardı
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