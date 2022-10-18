Mermerciye bırakılan 'ceset krokisi' ekipleri alarma geçirdi





SADECE BURAYI ARASINLAR

Baba Mehmet Güç, "Oğlumun arkadaşıymış ve polisten korktuğu için mermerciye kroki bırakmış. Cesedin orada olduğunu ve tanınmayacak vaziyette olduğunu söylemiş. 112'yi aradık ve yetkili arkadaşlarımız geldi. Daha önce arama yapılmıştı ama burası aranmamıştı. Bu krokiyi elimize verince büyük bir umutla geldik. Gelecek haberi bekliyoruz" dedi.