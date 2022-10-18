Kombi bacasından sızan gazdan zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu. Karabay çiftinin Fransa'da yaşadığı ve tatil için Elbistan'a geldikleri öğrenildi.
EVLERİNE DÖNDÜLER
Fransa'da yaşayan ve ilçeye bağlı Kangal Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mahmut (53) ile eşi Rabia Karabay (47), bir gün önce Elbistan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evlerine döndü. En son akşam saatlerinde görüştükleri Karabay çiftine ulaşamayan yakınları, evi kontrol etmek istedi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Eve gelen yakınları, içeri girdiklerinde ise Mahmut ve Rabia Karabay'ı mutfakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gurbetçi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
KARBONMONOKSİT GAZI SIZDI
Çiftin ölüm sebebinin karbonmoksit gazına bağlı olabileceği ihtimali üzerine doğal gaz arıza ekiplerine bilgi verildi. Ekipler, gaz dedektörü ile yaptıkları incelemede içeride yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit etti. Karbonmonoksit gazının ise mutfaktaki kombinin bacasından sızdığı belirlendi. Savcılık ve polis ekipleri, evdeki karbonomoksit seviyesinin düşürülmesinin akabinde inceleme yapabildi.