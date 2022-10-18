Kombi bacasından sızan gazdan zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu. Karabay çiftinin Fransa'da yaşadığı ve tatil için Elbistan'a geldikleri öğrenildi.

EVLERİNE DÖNDÜLER

Fransa'da yaşayan ve ilçeye bağlı Kangal Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mahmut (53) ile eşi Rabia Karabay (47), bir gün önce Elbistan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evlerine döndü. En son akşam saatlerinde görüştükleri Karabay çiftine ulaşamayan yakınları, evi kontrol etmek istedi.