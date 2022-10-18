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    • Yaşam
    • 18.10.2022 19:28
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    • 18.10.2022 19:28
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    Kombi bacasından sızan gazdan zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi karı koca hayatını kaybetti. Gurbetçi çiftin, 1 gün önce Fransa'dan memleketleri Elbistan'a geldiği öğrenildi.

    Fransa’dan 1 gün önce gelen gurbetçi çiftin acı sonu

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan karı koca evlerinde ölü bulundu. Karabay çiftinin Fransa'da yaşadığı ve tatil için Elbistan'a geldikleri öğrenildi.

    EVLERİNE DÖNDÜLER
    Fransa'da yaşayan ve ilçeye bağlı Kangal Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mahmut (53) ile eşi Rabia Karabay (47), bir gün önce Elbistan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Tunç Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evlerine döndü. En son akşam saatlerinde görüştükleri Karabay çiftine ulaşamayan yakınları, evi kontrol etmek istedi.

    CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
    Eve gelen yakınları, içeri girdiklerinde ise Mahmut ve Rabia Karabay'ı mutfakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gurbetçi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

    KARBONMONOKSİT GAZI SIZDI
    Çiftin ölüm sebebinin karbonmoksit gazına bağlı olabileceği ihtimali üzerine doğal gaz arıza ekiplerine bilgi verildi. Ekipler, gaz dedektörü ile yaptıkları incelemede içeride yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit etti. Karbonmonoksit gazının ise mutfaktaki kombinin bacasından sızdığı belirlendi. Savcılık ve polis ekipleri, evdeki karbonomoksit seviyesinin düşürülmesinin akabinde inceleme yapabildi.

        OTOPSİ YAPILACAK
        Karabay çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Mahmut ve Rabia Karabay çiftinin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak.

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        Haberler Yaşam Kombi bacasından sızan gazdan zehirlenen gurbetçi çift hayatını kaybetti
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