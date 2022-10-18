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    • Yaşam
    • 18.10.2022 15:57
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    • 18.10.2022 15:58
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    Bodrum’da 'Ahtapot' çetesine operasyon: 13 gözaltı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde, lüks yatlar ile göçmen kaçakçılığı yapan ‘Ahtapot’ adlı suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda döviz, 1 lüks araç, 2 motor yat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Ahtapot çökertildi!

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.

    Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

    3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA
    Bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla KOM ve Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul ve Balıkesir'de 21 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bu suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks hayat yaşayan ve paraları aklamaya çalışan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G.'yi gözaltına aldı.

    AHTAPOT ÇETESİ
    Şüphelilerin kendilerini 'Ahtapot' çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.

    56 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
    Operasyonda ayrıca 56 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 motor yata, 1 lüks araca ve 1 bota el konuldu.

        Bunun yanı sıra, 57 bin euro, 13 bin dolar, 19 bin TL, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan materyallere ele geçirildi.


        Bodrum'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Haberler Yaşam Bodrum’da 'Ahtapot' çetesine operasyon: 13 gözaltı
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