Bodrum’da 'Ahtapot' çetesine operasyon: 13 gözaltı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA

Bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla KOM ve Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul ve Balıkesir'de 21 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bu suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks hayat yaşayan ve paraları aklamaya çalışan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G.'yi gözaltına aldı.