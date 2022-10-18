Bodrum’da 'Ahtapot' çetesine operasyon: 13 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti.
Bu kapsamda, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA
Bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla KOM ve Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul ve Balıkesir'de 21 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bu suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks hayat yaşayan ve paraları aklamaya çalışan S.Ö., Ö.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G.'yi gözaltına aldı.
AHTAPOT ÇETESİ
Şüphelilerin kendilerini 'Ahtapot' çetesi olarak adlandırdığı tespit edildi.
56 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
Operasyonda ayrıca 56 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 motor yata, 1 lüks araca ve 1 bota el konuldu.