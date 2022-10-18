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    • Yaşam
    • 18.10.2022 16:18
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    • 18.10.2022 16:18
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    Mahkemeden çıktı: Davalı oldukları gencin babasını öldürdü

    Erzincan Adliyesinde görülen duruşma sonrası, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., çay bahçesinde karşı karşıya geldiği davalı olduğu gencin babasını tek kurşunla göğsünden vurdu. Yaralanan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Adliye önünde cinayet

    Erzincan Adliyesinde görülen duruşma sonrası, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan şahıs davalı oldukları gencin babasını tabancayla vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı hemen yakalandı.

    KARŞI KARŞIYA GELDİLER
    Bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan Adliyesinde görülen cinsel istismar davası sonrasında, davaya konu kızın babası Salih P., ile davanın diğer tarafı gencin babası Abdulkadir K., duruşma sonrası adliye önünde bulunan çay ocağında karşı karşıya geldi.

    TEK ATIŞLA GÖĞSÜNDE VURDU
    18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla gencin babası olan Abdulkadir K.'yi tek bir atışla göğüs kısmından vurdu.

    Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görev alan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı.

    YARALI KURTARILAMADI
    Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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        Haberler Yaşam Mahkemeden çıktı: Davalı oldukları gencin babasını öldürdü
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