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    • Yaşam
    • 17.10.2022 10:43
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    • 17.10.2022 10:53
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    Alibeyköy Cep Otogarı’ndaki feci ölümlü kaza kamerada: Kadın otobüsün altında kaldı

    İzmir'den İstanbul'a gelen 60 yaşındaki Nilgün İpek, indiği otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otobüs şoförü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İpek'in can verdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Otogardaki feci kaza kamerada

    Alibeyköy Cep Otogarı'nda İzmir'den İstanbul'a gelerek otobüsten inen 60 yaşındaki kadının, çıkış yapmak için geri manevra yapan otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    ARKASINDA BEKLEDİ
    Eyüpsultan Alibeyköy Cep Otogarı'nda önceki hafta Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında meydana gelene olayda, İzmir'den ziyaret için otobüsle İstanbul'a eden Nilgün İpek (60), Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüsten inmişti. İpek eşyalarını aldıktan sonra otobüsün arkasında beklemeye başlamıştı.

    FARK ETMEYEREK ÇARPTI
    Yolcularını indiren otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yapmıştı. Otobüsün arkasında bekleyen Nilgün İpek'i fark etmeyen şoför Mehmet Ali Ç., geri çıkmaya çalıştığı sırada İpek'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İpek, otobüsün altında kalmıştı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Olayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

    FECİ KAZA KAMERADA
    Yaşanan o feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın beklediği esnada otobüs şoförü geri manevra yapıyor. Otobüsün ezdiği kadın ardından altında kalıyor. Ardından vatandaşlar koşarak otobüsün olduğu yere geliyor.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
        Öte yandan olayla ilgili çalışma başlayan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförü Mehmet Ali Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şoför, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Haberler Yaşam Alibeyköy Cep Otogarı’ndaki feci ölümlü kaza kamerada: Kadın otobüsün altında kaldı
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