7 ay bekledi yalıçapkınını fotoğrafladı

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin kente gelen kuşları fotoğrafladığı, türleri listelediği ve yeni türleri kayıt altına aldığı çalışmalar kapsamında önemli kuş gözlem alanlarından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda, önceki gün 7 aydır beklenen bir fotoğraf karesi oluştu.
Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, Antalya Kuş Gözlem Kampı için hazırladıkları 'Antalya' yazısının yer aldığı tüneğe konan bir yalıçapkınını fotoğrafladı.
Yalıçapkınının Türkiye'de 3 türünün yaşadığını belirten Mustafa Erturhan, "Yalıçapkını, Alaca yalıçapkını ve İzmir yalıçapkını en renkli kuşlardan ve sulak alanlarda yaşıyorlar.