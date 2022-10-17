7 ay bekledi yalıçapkınını fotoğrafladı

Biz de bundan faydalanıp, 7 ay önce tüneğimizi yerleştirdik. İlk ziyaretçimiz güzel pozlar verdi. Boğaçay; yalıçapkınları ile birçok kuş türünün hem göçte hem de kışlamak için kullandığı önemli bir alan. Bu alanın korunması ve doğal yapısının bozulmaması temennimiz" diye konuştu.

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