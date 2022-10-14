HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs taksiyle çarpıştı: 1 ölü 9 yaralı

Ankara'da, HDP milletvekillerinin bulunduğu minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada, taksi şoförü hayatını kaybetti, HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin yaralandı.



Kaza, saat 08.30 sıralarında Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında meydana geldi. Şehir dışında bir programa katılmak için Esenboğa Havalimanı'na giden HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ile HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin'in bulunduğu minibüs, kavşakta taksi ile çarpıştı. 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada, taksi şoförü hayatını kaybederken, milletvekilleri Dağ, Öcalan ve Maçin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TAKSİDEKİ YOLCUNUN DURUMU KRİTİK

Ankara'da kazada hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç'in (47) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özenç'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan, takside yolcu olarak bulunan 1 kişi ile minibüsteki 3'ü milletvekili 8 HDP'li ise hastanede tedaviye alındı. Taksi yolcusunun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.