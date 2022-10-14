Eşinin 7 kez bıçakladığı Dilek hemşire, hayata tutundu ancak boşanamadı

Adana'da hemşire Dilek Güven (41), 2,5 yıl önce kendisini 7 kez bıçaklayan ve geçen ay serbest kalan eşi Hüseyin Güven'den boşanamadı. Dilek hemşire, "Ben böyle bir adamın soyadını taşımak, korku ile yaşamak istemiyorum. Boşanmak istiyorum" dedi.
ÇOCUK TARTIŞMASI
Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 1 çocuk annesi hemşire Dilek Güven, 9 sene önce halı sahada çalışan Hüseyin Güven ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuğu olan çift, bir süre sonra Dilek Güven'in önceki evliliğinden olan çocuğuyla ilgili tartışmaya başladı. Şiddetli geçimsizlik devam edince Dilek Güven, boşanmaya karar verdi.
7 YERİNDEN BIÇAKLADI
16 Mayıs 2020'de ise iddiaya göre, Dilek Güven boşanmak istediğini söyleyince Hüseyin Güven mutfaktan aldığı bıçakla eşini çocuklarının gözü önünde sırtından ve çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı.
KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ
Hüseyin Güven ardından, eşini apartmanın önüne indirerek, "Allah rızası için yardım edin" diye bağırarak, komşularından yardım istedi. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, Hüseyin Güven ve yaralı eşini otomobiliyle özel bir hastaneye götürdü.
Kadının burada tedavisi sürerken gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.