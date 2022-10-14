Eşinin 7 kez bıçakladığı Dilek hemşire, hayata tutundu ancak boşanamadı

Adana'da hemşire Dilek Güven (41), 2,5 yıl önce kendisini 7 kez bıçaklayan ve geçen ay serbest kalan eşi Hüseyin Güven'den boşanamadı. Dilek hemşire, "Ben böyle bir adamın soyadını taşımak, korku ile yaşamak istemiyorum. Boşanmak istiyorum" dedi.

ÇOCUK TARTIŞMASI

Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 1 çocuk annesi hemşire Dilek Güven, 9 sene önce halı sahada çalışan Hüseyin Güven ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuğu olan çift, bir süre sonra Dilek Güven'in önceki evliliğinden olan çocuğuyla ilgili tartışmaya başladı. Şiddetli geçimsizlik devam edince Dilek Güven, boşanmaya karar verdi.