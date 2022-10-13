Zirve 23 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Volkswagen Arena'da gençlerle buluşuyor

23 serüveninin ilk adımı olan Zirve 23'te gençler; etkili liderlerin hikayelerini dinleme imkanı bulacaklar. Program akışında; Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, Baltaş Grubu Kurucusu Acar Baltaş, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Vakko CEO'su Jaklin Güner, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Cisco CEO'su Didem Duru, Yeryüzü Doktorları Genel Müdürü Ozan Mutlu, CNN International Diplomasi Editörü Nic Robertson, İlber Ortaylı ve Demet Akbağ gibi isimler konuşmalarıyla yer alacak.

Ayrıca girişimcilerin de kendi hikayelerini ve girişimlerini anlatacakları oturumlarla programdaki konu başlıkları çeşitleniyor olacak. Konuşmalar; 23'ün 9 liderlik teması çerçevesinde, bir liderin sahip olması gereken yetkinlikler ve duygusal beceri setleri bağlamında ilerleyecek. Bu 9 tema kapsamında; belirsizlik, şüphe, denge, huzur, vicdan, merak, tutku, cesaret ve devrim oturumları gerçekleşecek.

"İZLEME, İZİNİ BIRAK"

Bu sene "İzleme, İzini Bırak" mottosunda düzenlenen Zirve 23'te konuşmaların yanı sıra, katılımcılar şirketlerin deneyim alanlarında farklı sektörleri tanıma ve zirveye kendi izlerini bırakma fırsatını yakalayacaklar. Gün sonunda ise MFÖ konseri ile bitecek olan programa; 80 il, 201 üniversiteden toplam 13 bine yakın başvuru yapılmış durumda. Başvurular sonucunda seçilen gençler, 23 serüveninin ilk adımı olan Zirve 23'te bir tam gün geçiriyor olacaklar.





23 SERÜVENİ

Zirve 23 sonrasında, gençleri farklı aşamalardan geçerek ilerleyecekleri bir değerlendirme süreci bekliyor. Tüm aşamaları başarıyla geçen 50 genç, "23'lü" olarak 2 yıllık bir programa dahil oluyor. Bu serüvende; Akademi 23, Atölye 23 ve sosyal sorumluluk projeleri gibi süreçlere dahil oluyorlar. Gençlerin kendi gelişimlerinde kilit bir zaman dilimi olan 20'li yaşlarda; 23, faaliyetlerini daima gerçek tecrübe ile birleştirerek bir serüvene dönüştürüyor. Gençler 23 ile beraber bizzat saha gezilerine katılıyor, farklı sportif faaliyetleri deniyor, takım arkadaşları ile problem çözdükleri çalışmaların bir parçası oluyor, kendi girişimlerini oluşturuyor ve düşüncelerini açıklıkla paylaştıkları paylaşım çemberlerinde buluşuyorlar.

Gençlerin iş dünyasının kompleks yapısına ve hem kendilerine hem de çevrelerine fayda sağladıkları bir yaşam tarzına hazırlandıkları bir serüvende, onlara destek olan 23; serüvenin ilk aşamasında birlikte iz bırakmak üzere Zirve 23'te katılımcılarını bekliyor.

Zirve 23 Hakkında:

2021 senesinde ilk defa düzenlenen Zirve 23'e 1500 genç katılım sağladı. Aziz Sancar'ın da katılımıyla katkı sağladığı zirvede; Kemal Sayar, Özgür Bolat, Akan Abdula, Başak Vardar, Erdem Tavas, Murat Erkan gibi pek çok etkili liderin oturumları gençlere ilham oldu.

Hayat sahnesinde, herkes bir hikayeye sahip. O sahnede izleyici olmak da, iz bırakmak da mümkün. Zirve 23; bu sene "İzleme, İz Bırak!" mottosuyla, 9 farklı tema etrafında ve birbirinden farklı konuşmacılarıyla 15 Ekim'de Volkswagen Arena'da!