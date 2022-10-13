Bağcılar'da fıkra gibi olay! İranlı sahte polisler Ukraynalı kişinin aracını arama bahanesiyle hırsızlık yaptılar

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis gibi tanıtarak iki ayrı yağma olayı gerçekleştirdiği de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.