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    • Yaşam
    • 13.10.2022 14:56
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    • 13.10.2022 15:10
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    Son dakika: Nisa bebek hayatını kaybetti! Anneye 5 ay hapis cezası

    Pendik'te 3 aylık ‘Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve yaklaşık 2 ay sonra tahliye edilen anne Ebru S., “terk” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan anne Ebru S. duruşmada Ebrar bebeğin 30 Eylül’de hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Nisa bebek hayatını kaybetti! Anneye 5 ay hapis cezası

    Türkiye'yi ağlatan acı olayda öz anne Ebru S. 29 Mart günü bebeğinin karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sararak pusetin içinde Pendik'te bulunan boş bir arsaya bırakmıştı. Bebeğin bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, minik yavruya sütannelik yapmış, adını da 'Nisa' koymuştu. Tüm Türkiye'nin Nisa bebek olarak tanığı bebeğin öz annesi Ebru S. hakkında ise 'Terk' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    SAVUNMALARINI TEKRAR ETTİ
    İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ebru S. katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Ebru S., "Ben her şeyi söylemiştim. Savunmalarım geçerlidir, tekrar ederim" ifadelerini kullandı.

    NİSA BEBEKTEN ACI HABER
    Duruşmada sanık anne Ebru S. Nisa bebeğin 30 Eylül tarihinde vefat ettiğini belirterek "Ben cenazeye katılarak gerekli işlemleri yaptım" şeklinde konuştu. Duruşmada bebeğinin vefat haberini mahkeme hakimine söylerken sanık Ebru S.'nin ağlamaklı olduğu ise dikkat çekti.

    "HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE KALDI"
    Sanık avukatı ise beyanında "Müvekkil tüm bu işlemlerden çok sarsıldı, yoruldu. Ailesine de bu olayları açıklayamadığı için kürtaj başvurusu yaptı fakat hastene bebeği alamayacaklarını söyledi. Çok genç yaşta meydana gelen bir hamilelik. Ardından sığınma evine gitmiş, orada da psikolog görüşmesi yapılmamış. Ardından bebeğini bırakmak zorunda kalmış, fakat binadaki bütün zillere basmıştır. Müvekkilimin bebeğin vefat etmesinde bir suçu yoktur. Haksız ve hukuka aykırı şekilde 2 ay cezaevinde kalmıştır" dedi.

        CEZALANDIRILMASI İSTENDİ
        Müşteki avukatı beyanında sanığın kuruma ilk girişinden itibaren uzman kişilerle görüştüğünü, bir kurum çalışanı yargılansaydı da yetkimiz gereği mağdurun yanında olacaklarını ve mütalaaya katıldıklarını belirtti. Sanığın cezalandırılmasını istedi.

        GÖZYAŞLARIYLA SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ
        Duruşma boyu gözyaşlarını tutamayan sanık anne Ebru S. son sözü sorulduğundaysa "Ben hastaneye de gittim, hep bebeğimin yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.

        MAHKEME KARARINI VERDİ
        Duruşma sonu mahkeme, sanık Ebru S.'nin 'Terk' suçundan 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı noktaladı. Öz annenin 5 yıl suç işlemediği takdirde ise cezası düşecek.
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