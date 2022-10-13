Bakan Kurum TARİH VERDİ! TOKİ arsa ödeme şartları neler, tapu MASRAFI var mı, ne kadar? TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arsa tapuları ile ilgili olarak, "İnşallah Aralık ayı itibarıyla vatandaşlara arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müstakil parseller 350-500 metrekare arasında olacak. Altyapı tamamlandıktan sonra inşaata başlayabilecekler. Müşterek parsellerde de her türlü desteği TOKİ olarak vereceğiz" dedi. Bakan Kurum, orta ve orta gelirin üstüne hitap eden projeler için ise, "Emlak Konut, GYODER, İNDER hepsiyle görüşmek suretiyle orta ve orta gelirin üstüne hitap eden projeleri Emlak Konut çalışıyor. Hazine Bakanlığı'yla da görüşmeler sürüyor, krediler konusunda" olarak açıkladı.Peki TOKİ arsa başvuruları ne zaman? TOKİ arsa tapusu ne zaman verilecek? İşte konu hakkında merak edilenler...
TOKİ ARSA TAPU TESLİM NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ekim günü başvuruları başlayan arsalar için tapu teslim tarihini duyurdu. Arsa tapu teslimlerinin aralık ayında başlayacağını ve 2 yıl içinde de tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Yanı sıra konut ile arsaya aynı anda başvuru yapıldığını ve kurada ikisinin de çıkması durumunda sadece birinin tercih edileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sosyal konut projesine müşterek parsellerin de dahil edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parsellerde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek. Bu şekilde inşa edilecek. Konutların finansmanı hususunda bankalarla da işbirliğine gidilecek. Konut amacı arsa ve işyerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başladı. Planları onaylanan iller ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsa tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içerisinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, bin 604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadeler ile TOKİ'nin faizsiz ödeme modeli ile vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.''ifadelerine yer verdi.