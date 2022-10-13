Doğa ve tarih tutkunlarının adresi Van turistlik zenginlikleriyle göz kamaştırıyor





ERÇEK GÖLÜ

Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü eşsiz doğası ile tam bir kuş cenneti. Türkiye'deki 450 kuş türünün neredeyse yarısı Erçek Gölü'nde yaşamını sürdürmekte. Flamingo, batağan, cılbıt, yaz ördeği gibi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan göl, göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanlarından biri olması ile önemli bir konuma sahip.