Doğa ve tarih tutkunlarının adresi Van turistlik zenginlikleriyle göz kamaştırıyor

VAN KALESİ
M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı I. Sarduri tarafından yaptırılmış. Şehir merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Van Kalesi, Tuşba ismi ile Urartu devletine başkentlik yapmış. Kalenin içerisinde Menua ve II. Sarduri kaya mezarları, Sardur Burcu, Analı-Kız Açıkhava Tapınağı ve surlar bulunuyor. Kalede I. Sarduri'ye ait olduğu tahmin edilen Asur dilinde çivi yazılı kitabeler de mevcut...
HOŞAP KALESİ
Van şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta Gürpınar ilçesinde bulunan kale, 1643 yılında Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılmış. Kalenin içerisinde mescit, sarnıç, köy evleri ve zindan yer alıyor. Zamanında stratejik bir öneme sahip olan kale 19'uncu yüzyıl ortalarında terk edilmiş.