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    Doğa ve tarih tutkunlarının adresi Van turistlik zenginlikleriyle göz kamaştırıyor

    Van, tarihi güzellikleri, eşsiz doğası ve birçok medeniyete evs ahipliği yapan geçmişi ile gezilmesi gereken önemli şehirlerimizden. Anadolu’nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü’nü barındıran şehrin, turistik zenginliklerinden bazıları şöyle...

    Doğa ve tarih tutkunlarının adresi

    Van denilince ilk akla gelen yer, Van Gölü... Burası, 120 kilometre uzunluğu ile dünyanın en büyük sodalı gölü... Nemrut volkanik dağının patlaması ile kraterde biriken suların oluşturduğu Van Gölü'nde 4 tane de ada bulunuyor. Bu adalar Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş Adası...



    VAN KALESİ
    M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında Urartu Kralı I. Sarduri tarafından yaptırılmış. Şehir merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan Van Kalesi, Tuşba ismi ile Urartu devletine başkentlik yapmış. Kalenin içerisinde Menua ve II. Sarduri kaya mezarları, Sardur Burcu, Analı-Kız Açıkhava Tapınağı ve surlar bulunuyor. Kalede I. Sarduri'ye ait olduğu tahmin edilen Asur dilinde çivi yazılı kitabeler de mevcut...



    HOŞAP KALESİ
    Van şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta Gürpınar ilçesinde bulunan kale, 1643 yılında Mahmudi Süleyman tarafından yaptırılmış. Kalenin içerisinde mescit, sarnıç, köy evleri ve zindan yer alıyor. Zamanında stratejik bir öneme sahip olan kale 19'uncu yüzyıl ortalarında terk edilmiş.



        HÜSREV PAŞA CAMİİ
        Eski Van'ın Ortakapı Mahallesi'nde bulunuyor. Medrese, türbe ve imaretten oluşan bir külliye içerisinde yer alıyor. Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre, Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567 tarihinde yaptırılmış. Mimar Sinan'ın eserleri arasında sayılıyor.



        AKDAMAR KİLİSESİ
        VAN Gölü'nün en büyük ikinci adası olan Akdamar'da bulunuyor. Ağtamar ve Ahtamar isimleriyle de anılıyor. Adanın güneydoğusuna kurulmuş olan kilise, Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırılmış. Kilisenin kuzeydoğusundaki şapel 1296-1336 tarihlerinde; batısındaki jamaton 1763 tarihinde; güneyindeki çan kulesi 18. yüzyıl sonlarında ilave edilmiş. Kuzeyindeki şapelin ise tarihi bilinmiyor.



        ERÇEK GÖLÜ
        Van Gölü'nün 30 kilometre doğusunda bulunan Erçek Gölü eşsiz doğası ile tam bir kuş cenneti. Türkiye'deki 450 kuş türünün neredeyse yarısı Erçek Gölü'nde yaşamını sürdürmekte. Flamingo, batağan, cılbıt, yaz ördeği gibi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan göl, göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanlarından biri olması ile önemli bir konuma sahip.



            MURADİYE ŞELALESİ
            Muradiye ilçesine bağlı Karahan köyü yakınlarında bulunan Muradiye Şelalesi, özellikle sıcak aylarda serinlemek isteyenlerin uğrak noktası. Şelalenin yüksekliği yaklaşık 50 metre. Sadece görüntüsü ile değil, çevresindeki yemyeşil bitkiler ile de görülmeye değer yerlerden biri. Kış aylarında donan şelale suları buzdan kristallere dönüşüyor.



            PERİ BACALARI
            Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde bulunan peri bacaları yöre halkı tarafından 'Vanadokya' olarak adlandırılıyor. Volkanik Yiğit Dağı'nın püskürttüğü kayaçların rüzgar ve yağmur suları ile aşınması sonucu ortaya çıkan peri bacaları, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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