Bursa'da huzurevinde kavga eden 89 ve 94 yaşlarındaki iki dede birbirini mahkemeye verdi | Yaşam haberleri

GALATA'DAN ÖLÜME UÇTU

İstanbul'da Galata Kulesi'nden atlayan kişi hayatını kaybetti. 30-35 yaşlarında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







155 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 155 milyon 719 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 5 milyon 635 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 228'er, 3 bilenler 152'şer, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.