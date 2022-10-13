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    Bursa'da huzurevinde kavga eden 89 ve 94 yaşlarındaki iki dede birbirini mahkemeye verdi | Yaşam haberleri

    Huzurevinde yaşayan 89 ve 94 yaşlarındaki iki dede kavga etti. Birbirini mahkemeye verdi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ekim TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Huzur yok

    90'lık dedeler, huzurevinde kapıştı! Hakimler, duruşma için soluğu yanlarında aldı. Şaşkına çeviren olay Bursa'da yaşandı. Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan 89 yaşındaki A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. arasında 25 Nisan'da tartışma çıktı! Olayın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı. Ancak ileri yaşta olduğu için ikisi de 29 Eylül'deki duruşmaya katılamadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti savunmalarını mahkeme salonu yerine huzurevinde aldı. Duruşmanın, 25 Ekim'e ertelenmesi kararlaştırıldı.



    REKOR FİY'AT'!
    Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yılın ikinci elit tay satışını yaptı. Tarihi bir rekor kırdı. Şampiyon Özgünhan'ın yavruları 'Akatahan' 2 milyon TL, 'Ahen Tay' ise 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı! 15 tayın satışından toplam 10 milyon 220 bin TL gelir sağlandı!



    Safkan Arap atı olan Özgünhan, 5 yılda 38 koşuda 26 birincilik kazandı. 2007'den itibaren emekliye ayrıldı.



        MELEK'İN KANI YERDE KALMADI
        İstanbul Fatih'te Mahmut Gürler, geçen yıl eşi Melek Gürler'i kömürlükte boğarak katletti. Tutuklu yargılanan Gürler, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Gürler'in olaydan sonra herhangi bir pişmanlık göstermediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle hiçbir indirim yapmadı.

        GALATA'DAN ÖLÜME UÇTU
        İstanbul'da Galata Kulesi'nden atlayan kişi hayatını kaybetti. 30-35 yaşlarında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



        155 MİLYON DEVRETTİ
        6+Joker bilen çıkmayınca 155 milyon 719 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 5 milyon 635 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 228'er, 3 bilenler 152'şer, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



        1.4 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 415 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 304'er, 4+1 bilenler 408'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



            AH DİLARA
            Erzurum'da Dilara Köç, intihar etti. İddiaya göre nedeni, patronunun metresi Çağla Fatma Eğilmez'di. Eğilmez, yasak aşkını bilen Dilara'ya "Sevgilinle görüntülerin bende" deyince genç kız yaşamına son verdi.

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            Haberler Yaşam Bursa'da huzurevinde kavga eden 89 ve 94 yaşlarındaki iki dede birbirini mahkemeye verdi | Yaşam haberleri
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