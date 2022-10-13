Bursa'da huzurevinde kavga eden 89 ve 94 yaşlarındaki iki dede birbirini mahkemeye verdi | Yaşam haberleri

90'lık dedeler, huzurevinde kapıştı! Hakimler, duruşma için soluğu yanlarında aldı. Şaşkına çeviren olay Bursa'da yaşandı. Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan 89 yaşındaki A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. arasında 25 Nisan'da tartışma çıktı! Olayın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı. Ancak ileri yaşta olduğu için ikisi de 29 Eylül'deki duruşmaya katılamadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti savunmalarını mahkeme salonu yerine huzurevinde aldı. Duruşmanın, 25 Ekim'e ertelenmesi kararlaştırıldı.
REKOR FİY'AT'!
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yılın ikinci elit tay satışını yaptı. Tarihi bir rekor kırdı. Şampiyon Özgünhan'ın yavruları 'Akatahan' 2 milyon TL, 'Ahen Tay' ise 1 milyon 200 bin TL'ye satıldı! 15 tayın satışından toplam 10 milyon 220 bin TL gelir sağlandı!
Safkan Arap atı olan Özgünhan, 5 yılda 38 koşuda 26 birincilik kazandı. 2007'den itibaren emekliye ayrıldı.