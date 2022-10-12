20 yaşındaki Ayça Gökdeniz en büyük hayalini başardı ama kalbi izin vermedi

İstanbul Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı birinci sınıf öğrencisi Ayça Gökdeniz, hayalini kurduğu Almanya'daki Barenboim-Said Akademie'den aldığı davet sonrası gittiği bu ülkeden, ailesini ziyarete geldiği İstanbul'da 20 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti. 2005 yılında İstanbul Fatih'teki bir ilkokulun kömürlük odasının yenilenerek ilk adımları atılan 'Barış İçin Müzik' oluşumunda müzik yolculuğuna başlayan Ayça, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın da 3 yıldır üyesiydi. Tarım işçisi bir ailenin kızı olan Ayça, kendisi gibi gelecek vaad eden 3 genç müzisyenle birlikte Cemal Reşit Rey'de Berlin Filarmoni Orkestrası sanatçılarından ders de almıştı.