Kocaeli'de vahşette katilden kan donduran ifadeler: "Jeli döktükten sonra yanımdaki çakmak ile jeli ateşledim"

'KAÇTA OKULA, İŞE GİDECEKLERİNİ BİLİRDİM'

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Taner Yaylacı'nın, "Derince'deki evimden çıktığımda, bir ay önce marketten aldığım 2 adet mangal tutuşturucu jeli, ablamın evinde boşta duran 3-4 parça halindeki 3 metre uzunluğundaki çamaşır ipini, atkımı ve daha önce internetten satın aldığım elektroşok cihazını yanıma aldım. Gebze'ye vardığımda marketten koli bandı aldıktan sonra, bir pansiyona giderek geceyi geçirdim. Saat 06.30'da uyandım ve hazırladığım eşyalarımı yanıma alarak, bir pastaneye kahvaltı yapmaya gittim. İşlerimi tamamladıktan sonra Aylin'in evine gitmeden önce 15-20 dakika oyalandım. Buradaki amacım; Aylin'in kızlarının evden gitmesi ve kendisini evinde tek başına beklemekti. Aylin'in 2 kızının da kaçta işe ve okula gideceğini bilirdim" dediği öğrenildi.

'SUSMASINI SÖYLEDİM AMA BAĞIRMAYA DEVAM ETTİ'

İfadesinin devamında Yaylacı, "Evin önünde beklerken, Büşra'nın ablası Başak, bulunduğum yerin önünden geçerek işe gittim. Bu sırada Büşra'nın da okula gittiğini tahmin ederek, evin kapısına gidip, beklemeye başladım. Bu sırada Büşra elbiselerini ve ayakkabılarını giymiş bir vaziyette apartman kapısından dışarıya çıkıyordu. Büşra beni görür görmez bağırarak, bana 'Ne işin var burada?' deyince elim ile ağzını kapattım. Demir kapıdan içeriye sokarak, koluna girdim ve oturdukları daireye çıkardım. İçeriye girdikten sonra Büşra'ya susmasını söyledim ama bağırmaya devam etti. Bende tekrar Büşra'ya 'Sus annen ile görüşüp, gideceğim' diye söyledim. Fakat susmayınca Büşra'yı odasına götürerek, yatağına yatırdım. Sonrasında yanımda getirdiğim elektroşok ile Büşra'nın karın bölgesine bayılması için birkaç kez tuttum. Bayılmayınca Büşra'nın üstüne çıkarak, ağzını önce atkı ile sardım sonraysa bant ile üstünü bantladım" dedi.

'ELİMDEKİ BIÇAK BOĞAZINA SAPLANDI'

İfadesinde Büşra'yı öldürmek istemediğini iddia eden Taner Yaylacı, şunları kaydetti:

"Ellerini ve ayaklarını yanımda getirdiğim çamaşır ipi ile bağladıktan sonra korkutmak için mutfağa gittim. Tezgah üzerindeki bir bıçağı alıp, bulunduğu odaya gittim. Odaya vardığım sırada Büşra, ellerini ve ağzındaki bandı sökmüştü. Yine bana küfürler etmeye başladı, bir yandan da tekme atıyordu. Bu şekilde bana tekme atarken, elimdeki bıçak ile Büşra'nın üzerine düştüm. Elimdeki bıçak, Büşra'nın boğaz kısmına saplandı. Buna rağmen Büşra yerinden kalkmaya, bağırmaya çalışınca, yastığı kafasının üstüne koydum ve bastırmaya başladım. Bu şekilde bastırdıktan sonra neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak kısa bir süre sonra kendime geldim ve Büşra'nın üstüne yanımda getirdiğim mangal jelini döktüm. Jeli döktükten sonra yanımdaki çakmak ile jeli ateşledim. Jel kutularını ise Büşra'nın yanına atıp, elektroşok ve olayda kullandığım bıçağı yanıma alarak evden ayrıldım. Evden çıktıktan sonra sokakta üzerimdeki kıyafetleri çıkardım. Elbiselerim ile elektroşok cihazı ile yine olayda kullandığım bıçağı, sokak arasındaki çöp konteynerine attım."