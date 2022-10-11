Karabük'te doğalgaz kaynaklı patlama felakete neden oldu! 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.
Patlamada Galip Durdu ve yan dairedeki Uğur, Emine ve 10 yaşındaki Erva Dinçel yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.