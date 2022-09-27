Ukraynalı modelin ölümü davasında yeni gelişme! Savcı mütalaada tahliye istedi, mahkeme bırakmadı

Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde yaşanan korkunç olayda birlikte yaşayan Ukraynalı model Anzelika Srabiants ve erkek arkadaşı Burak Ercan Ataşehir'de bir restorana gitmiş, eve dönüş yolunda ise aralarında tartışma yaşanmıştı. Evde de devam eden tartışma sonrası Ukraynalı model evin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetmiş, olay sonrası tutuklanan erkek arkadaş hakkında 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SANIK CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ
İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. Celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan cezaevinden getirilirken müşteki Nadiia Srabiants ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar da dinlendi.
"SANIK BANA BALKONDAN ATLADIĞINI SÖYLEDİ"
Sitede güvenlik görevlisi olan tanık M.Y. beyanında "Olay gecesi ben gece nöbetindeyim. Sanığın üst komşusu aradı ve balkondan birinin düştüğünü söyledi. Ben de koşarak olay yerine gittim. Bayan yerde yatıyordu ve baş ucunda da sanık vardı. Ne olduğunu sorduğumda sanık bana bayanın kendisini balkondan attığını söyledi. Ardından polis ve ambulansı aradım" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞLARI OLAY GECESİNİ ANLATTI
Sabah'ta yer alan habere göre Ukraynalı model ve sanık Burak Ercan'ın arkadaşı olan tanık S.Ö., "Olay gecesi ikisiyle birlikte yemek yedik. Yemek sırasında ikisi arasında ufak tefek tartışma oldu ancak bunlar her sevgili çift arasında olabilecek türdendi. Ardından barıştılar ve eve gitmek için restorandan ayrıldılar. Genel olarak ilişkileri iyiydi" şeklinde konuştu.
SAVCI MÜTALAADA TAHLİYE İSTEDİ
Duruşma savcısı mütalaasında maktulün otopsi raporunda belirtilen yaralanma şeklindeki bulguların hepsinin yüksekten düşme sonucunda mı oluştuğu yoksa başka bir etkiden dolayı mı oluştuğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını ve sanığın tutuklu kaldığı süre ve sanığın etki edebileceği tüm delillerin toplanmış olması dikkate alınarak sanığın tahliyesini talep etti.