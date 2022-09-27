Ukraynalı modelin ölümü davasında yeni gelişme! Savcı mütalaada tahliye istedi, mahkeme bırakmadı

ARKADAŞLARI OLAY GECESİNİ ANLATTI

Sabah'ta yer alan habere göre Ukraynalı model ve sanık Burak Ercan'ın arkadaşı olan tanık S.Ö., "Olay gecesi ikisiyle birlikte yemek yedik. Yemek sırasında ikisi arasında ufak tefek tartışma oldu ancak bunlar her sevgili çift arasında olabilecek türdendi. Ardından barıştılar ve eve gitmek için restorandan ayrıldılar. Genel olarak ilişkileri iyiydi" şeklinde konuştu.

SAVCI MÜTALAADA TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında maktulün otopsi raporunda belirtilen yaralanma şeklindeki bulguların hepsinin yüksekten düşme sonucunda mı oluştuğu yoksa başka bir etkiden dolayı mı oluştuğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını ve sanığın tutuklu kaldığı süre ve sanığın etki edebileceği tüm delillerin toplanmış olması dikkate alınarak sanığın tahliyesini talep etti.