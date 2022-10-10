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    • Yaşam
    • 10.10.2022 09:10
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    • 10.10.2022 09:10
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    Son dakika: Malta bayraklı gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberleri... Bakırköy açıklarında demirde bulunan Malta bayraklı Sealion 1 gemisinde zehirlenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

    Malta bayraklı gemide zehirlenenler hastanelik oldu

    Olay, akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy açıklarında demirde bulunan Malta bayraklı Sealion 1 isimli geminin tanklarında sızıntı oldu. Bu sırada aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 5 kişi zehirlendi.

    Yardım talebinde bulunan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulundu. Kazada zehirlenen 5 kişi, ekipler tarafından gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

    Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Ahırkapı'da demirde bulunan ve tıbbi tahliye talep eden SEALION 1 isimli geminin tanklarında zehirlendiği bildirilen 5 kazazede, KEGM-6 hızlı can kurtarma botumuzca alınarak Ataköy Marina'da sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Malta bayraklı gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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