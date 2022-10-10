Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.10.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2022 08:04
    ABONE OL

    Kadıköy’de patlama yaşanan binanın son hali havadan görüntülendi!

    Son dakika haberi! İstanbul Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası binanın son hali havadan görüntülendi. Patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlarken çıkış sebebinin gün içerisinde netleşmesi beklenyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Patlama sonrası havadan görüntülendi!

    Kadıköy'de bir binada yaşanan patlama sonrası 3 kişi hayatını kaybetti. Günün ilk ışıklarıyla harabeye dönen binanın son hali havadan görüntülendi.

    PATLAMA SONRASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! VİDEO İZLE

    Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın 3. katından patlama meydana gelmiş, alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafında bulunan 2 binaya da sirayet etmişti.

    İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
        Günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi.

        Patlamanın yaşandığı binanın harabeye döndüğü, çevredeki binaların ise hasar aldığı görüldü.

        EKİPLER İNCELEMEYİ TAMAMLADI
        Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlandı.

            Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 5 saat sonra sona erdi.

            İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler, çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi. Çevre binalarda çalışmaları izleyen vatandaşlar da evlerine gitti.

            Olay yerine gelen savcı da incelemelerde bulundu.

            Polis ekiplerinin sokakta güvenlik önlemleri devam ederken patlama ve yangının çıkış sebebinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kritik adımlarla depolar doldu!
            Haberler Yaşam Kadıköy’de patlama yaşanan binanın son hali havadan görüntülendi!
                SON DAKİKA