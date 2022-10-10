1.Abdülhamit’in kızı Rabia Sultan için yaptırdığı hamam rekor fiyatla satışa çıktı

İstanbul Üsküdar'daki Beylerbeyi Hamamı, 1778'de 1. Abdülhamid Han tarafından Rabia Sultan adına yaptırıldı. İçinde 4 yıkanma, 14 de giyinme odası vardı. 1964'da Bal ailesi tarafından satın alınan tarihi hamam, yıllar boyunca Müzeyyen Senar ve Huysuz Virjin gibi ünlü isimleri ağırladı. Ancak müşterilerinin azalması üzerine satışa çıkartıldı. Tarihi hamamın 19 hisse sahibinden Yüksel Bal, hamam için 48 milyon lira istediklerini açıkladı. "1993'ten bu yana günde 150 kişi geliyordu. Şimdi 5-10 kişiye düştü. Çalıştıracak eleman da kalmadı. Keseci, tellak diyoruz, kimse yapmak istemiyor. Hamamda her şey orijinal. Camlar Fransa'dan gelmiş. Ahşap kısım, mermerler orijinal. Sadece fayanslar değişti. Hamam çelik konstrüksiyon. Çökmez, yıkılmaz" ifadesini kullandı.
ANA BİLİM DALI
İzmir'de Dr. Ayşen Özgürbüz (56), 33 yıl boyunca hastalara şifa dağıttı. Kızı Beste de onu örnek aldı. Başarılı hekim, Tıp Fakültesi'ni bitiren kızıyla aynı hastanede çalışmanın mutluluğunu yaşadı. "Kızım Beste, bana 'Anne mezun oluncaya kadar beni bekler misin?' diye sordu. Emeklilik hakkını kazanmıştım. Hayaller gerçek oldu. Birlikte hayat kurtarmak inanılmaz gurur verici" ifadesini kullandı.
SÜRÜSÜNE BEREKET
İngiltere'nin yeni kralı Charles, 73 yıl sonra muradına erdi. Tahta geçti. Sandringham Malikanesi'nde yaşayan 3 bin koyununa çoban bulmak için ilan verdi. Çobanın, koyunların yanı sıra 200 adet sığırla da ilgileneceği belirtildi. Aranan özellikler ise şöyleydi: Hayvanların refahını koruyacak. Deneyimli olacak. Koyunları yalnızca yemle besleyecek. Kendine ait köpeği bulunacak. Ayrıca İngiliz vatandaşı olacak!