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    1.Abdülhamit’in kızı Rabia Sultan için yaptırdığı hamam rekor fiyatla satışa çıktı

    1.Abdülhamit’in kızı Rabia Sultan için yaptırdığı hamam satışa çıktı. İstenen fiyat tam 48 milyon liraydı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fiyata bath!

    İstanbul Üsküdar'daki Beylerbeyi Hamamı, 1778'de 1. Abdülhamid Han tarafından Rabia Sultan adına yaptırıldı. İçinde 4 yıkanma, 14 de giyinme odası vardı. 1964'da Bal ailesi tarafından satın alınan tarihi hamam, yıllar boyunca Müzeyyen Senar ve Huysuz Virjin gibi ünlü isimleri ağırladı. Ancak müşterilerinin azalması üzerine satışa çıkartıldı. Tarihi hamamın 19 hisse sahibinden Yüksel Bal, hamam için 48 milyon lira istediklerini açıkladı. "1993'ten bu yana günde 150 kişi geliyordu. Şimdi 5-10 kişiye düştü. Çalıştıracak eleman da kalmadı. Keseci, tellak diyoruz, kimse yapmak istemiyor. Hamamda her şey orijinal. Camlar Fransa'dan gelmiş. Ahşap kısım, mermerler orijinal. Sadece fayanslar değişti. Hamam çelik konstrüksiyon. Çökmez, yıkılmaz" ifadesini kullandı.



    ANA BİLİM DALI
    İzmir'de Dr. Ayşen Özgürbüz (56), 33 yıl boyunca hastalara şifa dağıttı. Kızı Beste de onu örnek aldı. Başarılı hekim, Tıp Fakültesi'ni bitiren kızıyla aynı hastanede çalışmanın mutluluğunu yaşadı. "Kızım Beste, bana 'Anne mezun oluncaya kadar beni bekler misin?' diye sordu. Emeklilik hakkını kazanmıştım. Hayaller gerçek oldu. Birlikte hayat kurtarmak inanılmaz gurur verici" ifadesini kullandı.



    SÜRÜSÜNE BEREKET
    İngiltere'nin yeni kralı Charles, 73 yıl sonra muradına erdi. Tahta geçti. Sandringham Malikanesi'nde yaşayan 3 bin koyununa çoban bulmak için ilan verdi. Çobanın, koyunların yanı sıra 200 adet sığırla da ilgileneceği belirtildi. Aranan özellikler ise şöyleydi: Hayvanların refahını koruyacak. Deneyimli olacak. Koyunları yalnızca yemle besleyecek. Kendine ait köpeği bulunacak. Ayrıca İngiliz vatandaşı olacak!



        YOK MU 'AIR'TIRAN
        Havayolu şirketi Onur Air, borçlarını ödeyemedi. İflas etti. Airbus A321 model yolcu uçağını internet üzerinden satışa verdi. 26 Ekim'de açık artırmayla satılacak uçak için 80 milyon lira istendi. Eğer satılamazsa, 27 Ekim'de ikinci bir açık artırma yapılacağı belirtildi.



        BİR ÇİZİK DAHA
        Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi. PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri ile korumasını etkisiz hale getirdi.Terörist Deveri'nin, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptığı belirlendi.Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti. Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde üst düzey hainlerin sağlık sorunlarıyla ilgilendi.



        TACİZE BAKAN!
        İngiltere'de kısa bir süre önce başbakan olan Liz Truss, Dış Ticaret Bakanı Conor Burns'ü (50) görevden aldı. İddiaya göre Burns'ün Muhafazakar Parti'nin bir konferansı sonrasında Birmingham'daki Hyatt Regency Oteli'nde yanında çalışan bir adamı elle taciz ettiği ortaya çıktı. Burns'ün sözcüsü, "Soruşturmaya katkıda bulunmaya hazırız. Adını temize çıkarmak için çalışacak" açıklamasını yaptı.



            KÖPRÜ İNTİKAMI!
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş, Kırım Köprüsü'nün hedef alınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Ukrayna Güvenlik Servisi, alevli köprü görüntüleriyle "Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor" paylaşımı yaptı. Kremlin ile dalga geçmeye kalktı. Bu paylaşımın ardından gece Rusya, Zaporijya'ya bomba yağdırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Yine Zaporijya. Gece yarısı sivil insanlara saldırdılar. 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 6'sı çocuk 49 yaralı hastanede" ifadelerini kullandı. Söz konusu saldırı 'Kırım Köprüsü'nün intikamı" olarak yorumlandı. Bu arada Putin, Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.



            ALEV ALEV FACİA
            Kadıköy Fikirtepe'de dün gece bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını bir saatte kontrol altına aldı. Faciada, biri çocuk 3 kişi can verdi. Yaralı kurtulan kişinin hastaneye sevk edilirken "Çocuğum içeride kaldı" dediği duyuldu. Binada aramakurtarma çalışmalarına başlandı. İstanbul Valiliği, patlamanın kesin sebebinin İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından belli olacağını açıkladı.



            ÇOBANİSA'YA OKUL DESTEĞİ
            Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Isparta Sütçüler'deki Çobanisa İlkokulu'na çocuk parkı, oyun alanları, dolaplar, oyuncaklar ve ekipmanlar sağladı. Okulun çevre düzenlemesi ve bakım onarım tadilatlarını da yaptı.



                AİLE KATLİAMI!
                Ankara'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Uğur (47), boşanma aşamasındaki hemşire eşi Zuhal Uğur (42) ile çocukları Tuğçe Uğur (12) ve Yusuf Uğur'un (9) kaldığı eve geldi. Çocukları almak istedi. Ret cevabı alınca eşini ve çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.



                644 BİN DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca 644 bin lira devretti. 5 bilenler 13'er bin, 4+1 bilenler 520'şer, 4 bilenler 52'şer, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                145 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 145 milyon devretti. 5 bilenler 32 bin 573'er, 4 bilenler 789'ar, 3 bilenler 39'ar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                    KADER VE KEDER
                    İstanbul'da Kader Yıldız, Beylikdüzü'ndeki AVM'ye gitti. Cep telefonuna gelen mesaja bakıp şoka girdi. Bir anda telefonu fırlatıp korkuluklara yöneldi. Onu gören bir kişi arkasından tutmak istedi. Ancak montu üzerinden çıkınca dengesini kaybetti. Yere çakılıp can verdi. 5 ay önce Berkan Yılmaz ile nişanlandığı öğrenildi. Arkadaşlarının mesajları ise ilginçti: "Daha dün beraberdik. Nasıl yaptın bunu."



                    KELEBEĞIN KANATLARI
                    Ağrı'da Hasan, kelebek hastası olarak dünyaya geldi. Her yeri yara içindeydi. Ailesi terk etti. Yengesi Yaprak Dündar kol kanat gerdi. Fedakar kadın şunları söyledi: Eşim inşaat işçisi. Hasan'ı 3 çocuğumdan ayırmıyorum. Pamuklara sararak büyütüyorum.

                    ÇOK ÇIRPICI
                    Çamur çulluğu, 11 gün önce Alaska'dan havalandı. Molasız Yeni Zelanda'ya ulaştı. Ardından günlerce kanat çırpıp Mersin'e iniş yaptı.

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                    Emekliye 8.000, yakınına 250 TL
                    Haberler Yaşam 1.Abdülhamit’in kızı Rabia Sultan için yaptırdığı hamam rekor fiyatla satışa çıktı
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