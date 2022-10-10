1.Abdülhamit’in kızı Rabia Sultan için yaptırdığı hamam rekor fiyatla satışa çıktı

İstanbul Üsküdar'daki Beylerbeyi Hamamı, 1778'de 1. Abdülhamid Han tarafından Rabia Sultan adına yaptırıldı. İçinde 4 yıkanma, 14 de giyinme odası vardı. 1964'da Bal ailesi tarafından satın alınan tarihi hamam, yıllar boyunca Müzeyyen Senar ve Huysuz Virjin gibi ünlü isimleri ağırladı. Ancak müşterilerinin azalması üzerine satışa çıkartıldı. Tarihi hamamın 19 hisse sahibinden Yüksel Bal, hamam için 48 milyon lira istediklerini açıkladı. "1993'ten bu yana günde 150 kişi geliyordu. Şimdi 5-10 kişiye düştü. Çalıştıracak eleman da kalmadı. Keseci, tellak diyoruz, kimse yapmak istemiyor. Hamamda her şey orijinal. Camlar Fransa'dan gelmiş. Ahşap kısım, mermerler orijinal. Sadece fayanslar değişti. Hamam çelik konstrüksiyon. Çökmez, yıkılmaz" ifadesini kullandı.