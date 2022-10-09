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    • Yaşam
    • 10.10.2022 01:52
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    • 10.10.2022 01:54
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    Düzce'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

    Düzce’de D-100 Kara yolu, As taksi Kavşağı’nda feci bir kaza meydana geldi... Düzce - Ankara istikametine seyretmekte olan otomobil ile kent merkezi yönüne giden kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    Düzce’de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

    Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde bulunan kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

    Kaza, gece saatlerinde D-100 Kara yolu, As taksi Kavşağı'nda meydana geldi.



    İstanbul istikametinden Düzce - Ankara istikametine seyretmekte olan G.Ç.'nin kullandığı otomobil ile Hürriyet Caddesi'nden Düzce kent merkezine gitmekte olan B.Ç. idaresindeki kamyonet As Taksi Kavşağı'nda çarpıştı.



    8 KİŞİ YARALANDI
    Çarpışmanın etkisiyle kamyonet karayolunu aşarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler B.Ç. ve G.Ç. ile kamyonette ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
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        Haberler Yaşam Düzce'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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