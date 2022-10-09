Düzce'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var





POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



