Düzce'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde bulunan kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D-100 Kara yolu, As taksi Kavşağı'nda meydana geldi.
İstanbul istikametinden Düzce - Ankara istikametine seyretmekte olan G.Ç.'nin kullandığı otomobil ile Hürriyet Caddesi'nden Düzce kent merkezine gitmekte olan B.Ç. idaresindeki kamyonet As Taksi Kavşağı'nda çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet karayolunu aşarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler B.Ç. ve G.Ç. ile kamyonette ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.