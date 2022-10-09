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    • Yaşam
    • 09.10.2022 17:57
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    • 09.10.2022 18:00
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    İstanbul'da trafik magandası dehşet saçtı! Tartıştığı sürücülerin üzerine baltayla yürüdü, otomobilin camlarını kırdı

    İstanbul Büyükçekmece'de trafik magandası adeta terör estirdi. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobilinden balta çıkaran maganda, diğer sürücülerin üzerine yürüdü ve bir otomobilin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sürücüleri emniyete götürdü.

    Baltalı trafik magandası dehşet saçtı!

    Perşembe günü Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde, otomobiliyle seyir halinde bulunan sürücü, yol verme yüzünden K.Y. isimli sürücü ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

    Sürücü otomobilinden balta alarak K.Y.'nin üzerine yürüdü. Sürücünün elindeki baltayı gören K.Y., otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Ancak öfkeli sürücü elindeki balta ile K.Y.'nin otomobilinin camlarını kırdı.



    KAVGAYA MÜDAHALE EDEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜYÜ DE HEDEF ALDI
    Elindeki balta ile otomobiline binen sürücünün önü bu kez başka bir sürücü tarafından otomobille kesildi. Tekrar elinde baltayla otomobilinden inen saldırgan, önünü kesen sürücünün üzerine yürüdü. Sürücüler arasında bir süre gerginlik yaşandı.



    Tekrar otomobile binen saldırgan, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sefer de manevra yaparken, otomobili tartıştığı sürücünün üzerine sürdü. Sürücü kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.



        3 SÜRÜCÜ DE SERBEST BIRAKILDI
        Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sürücüleri emniyete götürdü.



        Tarafların, baltalı saldırganın zararları karşılayacağını söylemesi üzerine uzlaşarak şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Bunun üzerine polis 3 sürücüyü de serbest bıraktı.

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