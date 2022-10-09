İstanbul'da trafik magandası dehşet saçtı! Tartıştığı sürücülerin üzerine baltayla yürüdü, otomobilin camlarını kırdı





KAVGAYA MÜDAHALE EDEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜYÜ DE HEDEF ALDI

Elindeki balta ile otomobiline binen sürücünün önü bu kez başka bir sürücü tarafından otomobille kesildi. Tekrar elinde baltayla otomobilinden inen saldırgan, önünü kesen sürücünün üzerine yürüdü. Sürücüler arasında bir süre gerginlik yaşandı.