Meteorolojiden 20 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, sel ve fırtına | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış, sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. 5'i turuncu 15'i sarı olmak üzere toplam 20 il acil kodlarla uyarıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve birçok ilde kuvvetli rüzgar ile sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.

Öte yandan 20 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.