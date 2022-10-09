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    • Yaşam
    • 09.10.2022 10:46
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    • 09.10.2022 10:47
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    Meteorolojiden 20 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, sel ve fırtına | HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 ile yağış ve sel uyarısında bulundu. 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar geçerken şiddetli yağmurların ardından ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarların olabileceği konusunda uyarı yapıldı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı ve turuncu kodla uyardığı o iller ve 5 günlük hava durumu raporu...

    20 ile sarı-turuncu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış, sel ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. 5'i turuncu 15'i sarı olmak üzere toplam 20 il acil kodlarla uyarıldı.

    ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve birçok ilde kuvvetli rüzgar ile sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor.

    Öte yandan 20 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

    Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    5 İLE TURUNCU ALARM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından toplam 20 ile sarı ve turuncu alarm geçildi.

    15 ile sarı kodlu uyarı verilirken Bolu, Düzce, Karabük, Batın ve Zonguldak'a ise turuncu alarm uyarısı yapıldı.

        İŞTE METEOROLOJİ'NİN UYARDIĞI O İLLER VE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

        Artvin
        Bingöl
        Bitlis
        Bolu
        Diyarbakır

        9 EKİM HAVA DURUMU RAPORU;

        Elazığ
        Hakkari
        Kastamonu
        Muş
        Rize

        10 EKİM HAVA DURUMU RAPORU;

        Sakarya
        Siirt
        Trabzon
        Tunceli
        Van

            12 EKİM HAVA DURUMU RAPORU;

            Zonguldak
            Şırnak
            Bartın
            Karabük
            Düzce

            12 EKİM HAVA DURUMU RAPOR

            SARI UYARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

            TURUNCU UYARI: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
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            20 ile sarı-turuncu uyarı!
            Haberler Yaşam Meteorolojiden 20 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, sel ve fırtına | HAVA DURUMU
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