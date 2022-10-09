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    • Yaşam
    • 09.10.2022 07:43
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    • 09.10.2022 07:44
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    Ankara'da dehşet! Karısını ve iki çocuğunu öldüren zanlı intihar etti

    Ankara'da bir vahşet yaşandı. Boşanma sürecinde olduğu karısı ile iki çocuğunu öldüren bir kişi kendini asarak intihar etti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Karısını ve çocuklarını öldürüp intihar etti!

    Ankara'da boşanma sürecinde olduğu karısı ile iki çocuğunu öldüren bir kişi kendini asarak intihar etti.

    İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen koca, gece 00.00 sularında Altındağ Çamlık Mahallesi'nde ikamet eden eşi ve çocuklarının yanına geldi.

    KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
    Kapıyı kırarak içeri giren şüpheli, tartıştığı karısı ile 9 ve 12 yaşlarındaki biri kız biri erkek iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini astı.

    4 CESET BULUNDU
    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, evde 4 kişinin cesedine ulaştı.

    Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Zanlının, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.

    Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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